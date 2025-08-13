6 Cara Menambahkan Lagu di Profil Instagram agar Tampilan Lebih Menarik

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
INSTAGRAM adalah platform media sosial berbasis foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk berbagi momen, berinteraksi, dan mengikuti aktivitas orang lain secara online.
Media sosial ini memiliki visual menarik dan fokus pada gambar atau video, komunitas besar dan beragam, serta banyak fitur kreatif seperti filter, efek, dan editing.
Fitur ini belum tersedia di semua akun atau wilayah. Jika tidak muncul, coba ganti akun ke mode publik, update aplikasi, atau tunggu karena Instagram merilisnya bertahap.
Lagu di profil bisa dihapus atau diganti kapan saja lewat menu Edit Profile. (Z-4)
CEO Instagram menegaskan bahwa lokasi pengguna hanya dapat dilihat oleh orang lain jika mereka memutuskan untuk membagikannya.
Instagram resmi meluncurkan tiga fitur baru yang kini bisa dinikmati oleh seluruh pengguna di Indonesia. Fitur-fitur ini dirancang untuk mempermudah koneksi antar pengguna
Menghubungkan WhatsApp dengan Pusat Akun Meta untuk mengimpor foto profil langsung dari Facebook atau Instagram tidak akan memengaruhi perlindungan privasi WhatsApp.
Travis Kelce menggunggah sejumlah foto dengan kekasihnya Taylor Swift di Instagram. Bahkan di salah satu foto tampak wallpaper mereka di ponsel Kelce.
Fitur Instagram Notes dikembangkan dan memungkinkan pengguna untuk menghubungkan akun Instagram dengan akun Spotify
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved