Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

6 Cara Menambahkan Lagu di Profil Instagram agar Tampilan Lebih Menarik

Reynaldi Andrian Pamungkas
13/8/2025 21:00
Berikut Cara Menambahkan Lagu di Profil Instagram(freepik)

INSTAGRAM adalah platform media sosial berbasis foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk berbagi momen, berinteraksi, dan mengikuti aktivitas orang lain secara online.

Media sosial ini memiliki visual menarik dan fokus pada gambar atau video, komunitas besar dan beragam, serta banyak fitur kreatif seperti filter, efek, dan editing.

1. Pastikan aplikasi Instagram sudah update

  • Buka Google Play Store atau App Store.
  • Cari Instagram lalu tekan Update jika tersedia.

2. Buka profil Instagram

  • Jalankan aplikasi Instagram.
  • Tekan foto profil di pojok kanan bawah.

3. Masuk ke menu edit profil

  • Tekan tombol Edit Profile.

4. Pilih menu “Add Music” atau “Tambahkan Musik”

  • Pada bagian Bio, akan ada opsi Tambahkan Musik.
  • Tekan opsi tersebut.

5. Cari lagu yang ingin ditambahkan

  • Ketik judul lagu atau nama penyanyi di kolom pencarian.
  • Pilih bagian lagu yang ingin ditampilkan selama 15 detik.

6. Simpan perubahan

  • Tekan Done atau Selesai.
  • Lagu akan muncul di bawah bio profil Instagram kamu.

Fitur ini belum tersedia di semua akun atau wilayah. Jika tidak muncul, coba ganti akun ke mode publik, update aplikasi, atau tunggu karena Instagram merilisnya bertahap.

Lagu di profil bisa dihapus atau diganti kapan saja lewat menu Edit Profile. (Z-4)



Editor : Reynaldi
