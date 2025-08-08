Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

Instagram Rilis 3 Fitur Baru: Repost, Berbagi Lokasi, hingga Tab ‘Teman’

Rifaldi Putra Irianto
08/8/2025 22:20
Instagram Rilis 3 Fitur Baru.(Dok. Instagram )

INSTAGRAM resmi meluncurkan tiga fitur baru yang kini bisa dinikmati oleh seluruh pengguna di Indonesia. Fitur-fitur ini dirancang untuk mempermudah koneksi antar pengguna lewat cara yang lebih ringan dan menyenangkan.

Dalam pernyataan resminya, Instagram menyebut:

“Kami memperkenalkan cara-cara baru untuk membantu Anda terhubung lebih baik dengan teman-teman. Repost, peta lokasi, dan tab ‘Teman’ di Reels memungkinkan Anda menjalin interaksi lebih bermakna lewat konten yang Anda sukai.”

Baca juga : Mirip Tiktok, Instagram Tambah Fitur Percepat Video Reels

Berikut ringkasan tiga fitur terbaru Instagram:

1. Repost Reels dan Unggahan

Pengguna kini bisa mem-posting ulang Reels atau unggahan foto milik pengguna lain, serupa dengan fitur retweet di platform X (sebelumnya Twitter). Tombol repost tersedia di samping ikon like dan komentar.

Setiap repost akan otomatis mencantumkan nama kreator asli, sekaligus memperluas jangkauan kontennya. Fitur ini membuka peluang bagi kreator untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa harus mengunggah ulang konten.

Baca juga : WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Pengguna Bisa Ambil Foto dari Instagram?

2. Berbagi Lokasi via DM

Fitur berbagi lokasi kini tersedia di menu Direct Message. Pengguna bisa memilih lokasi saat ini dan membagikannya ke teman tertentu. Pengaturan bisa diaktifkan maupun dimatikan kapan saja.

Menariknya, pengguna juga bisa membuka peta untuk melihat unggahan dari teman dan kreator favorit berdasarkan lokasi mereka. Ini menjadi cara baru menikmati konten berbasis lokasi secara sosial.

3. Tab 'Teman' di Reels

Instagram memperkenalkan tab Teman di menu Reels, yang menampilkan konten publik yang telah berinteraksi dengan teman pengguna, baik di-like, dikomentari, atau dibagikan.

Fitur ini memudahkan pengguna menemukan Reels yang relevan berdasarkan aktivitas sosial teman-temannya, tanpa perlu menjelajahi konten secara acak.

Ketiga fitur ini sudah dapat digunakan oleh seluruh pengguna Instagram di Indonesia. Meski membawa cara baru untuk terhubung, pengguna tetap diimbau bijak dalam menggunakannya serta menjaga privasi data pribadi mereka. (Z-10)



Editor : Gana Buana
