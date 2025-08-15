Google Perkenalkan Flight Deals, Fitur Pencarian Tiket Pesawat Berbasis AI

Google merilis fitur Flight Deals(Dok. Google)

GOOGLE merilis fitur Flight Deals, alat yang bisa membantu pengguna melakukan pencarian tiket pesawat berbasis AI. Fitur ini akan diluncurkan minggu depan, dan pengguna dapat mengaksesnya melalui halaman web khusus atau di menu kiri atas pada Google Flights.

Dikutip dari TechCrunch, fitur ini dirancang untuk membantu pelancong menemukan harga tiket yang lebih murah. Antarmukanya seperti chatbot, pengguna dapat mengetikkan kueri ke dalam bilah pencarian, dengan menjelaskan bagaimana dan kapan mereka ingin bepergian dan AI akan menampilkan opsi yang sesuai.

Contohnya, pengguna bisa mengetikan kueri pada bilah pencarian 'perjalanan selama seminggu di musim dingin ini ke kota dengan makanan lezat, hanya nonstop", atau "perjalanan ski 10 hari ke resor kelas dunia dengan salju segar" dan AI akan memberikan pilihan terbaik.

Google mengonfirmasi bahwa Flight Deals menggunakan versi khusus Gemini 2.5. Informasi harga berasal dari umpan data real-time dengan maskapai penerbangan dan perusahaan perjalanan lainnya. Harga yang ditampilkan di Flight Deals sesuai dengan preferensi Google Flights yang ada, meskipun menggunakan AI namun fitur itu bisa menampilkan hasil yang cocok.

Fitur ini tentu bakal sangat memudahkan pengguna, membuat pengguna tidak perlu lagi repot-repot mencari penerbangan termurah dengan berbagai tanggal, tujuan, dan filter secara manual. AI akan melakukannya secara otomatis, lalu memberikan presentasi yang menarik tentang hasil pencariannya. (Rif/M-3)