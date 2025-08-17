Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Instagram Picks: Fitur Baru untuk Cari Teman dengan Minat Sama

Inqilaf Nur Aprilla
17/8/2025 15:21
Instagram Picks.(Freepik)

INSTAGRAM terus bereksperimen dengan fitur baru untuk memperkuat interaksi antar penggunanya. Salah satu yang tengah dikembangkan adalah Picks, sebuah cara baru untuk mengekspresikan minat sekaligus menemukan kesamaan dengan teman.

Apa Itu Picks?

Alih-alih sekadar menyukai unggahan, Picks memungkinkan pengguna menampilkan film, musik, buku, gim, atau acara favorit langsung di profil mini mereka. Fitur ini dirancang agar percakapan terasa lebih personal, berbasis minat bersama.

Berdasarkan temuan Alessandro Paluzzi, insinyur balik yang sering membocorkan uji coba Instagram, pengguna dapat:

Baca juga : Instagram Rilis 3 Fitur Baru: Repost, Berbagi Lokasi, hingga Tab ‘Teman’

  1. Memilih minat dari daftar yang disediakan Instagram, atau menambahkan sendiri.
  2. Menampilkan pilihan di “Catatan”.
  3. Membandingkan minat dengan teman, sehingga lebih mudah menemukan topik obrolan yang relevan.

Contoh: jika kamu menambahkan boy band atau genre buku favorit, Instagram bisa menyoroti teman yang punya minat serupa.

Apa Kata Meta?

Adam Mosseri, Head of Instagram, sempat menulis bahwa pihaknya berfokus pada “membuat konsumsi konten lebih interaktif dan sosial, serta mengeksplorasi cara-cara baru untuk terhubung dengan teman.”

Meta mengonfirmasi kepada TechCrunch bahwa Picks masih berupa prototipe internal dan belum diuji publik. Namun arah pengembangannya jelas: menghadirkan cara interaksi yang lebih bermakna.

Potensi Manfaat Picks

  • Koneksi lebih dekat: Percakapan dipicu oleh kesamaan minat, bukan sekadar komentar singkat.
  • Ekspresi diri: Memberi ruang tambahan untuk menampilkan kepribadian, di luar foto atau Reels.
  • Penemuan sosial: Membuka peluang menemukan orang dengan hobi serupa di lingkaran sosialmu.

Penutup

Meski jadwal peluncurannya belum pasti, Picks sudah menyedot perhatian karena potensinya mempererat hubungan personal di Instagram. Publik kini menanti apakah fitur ini akan benar-benar menjadi bagian dari ekosistem Meta. (TechCrunch, Infaso/Z-10)



Editor : Gana Buana
