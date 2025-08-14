Batal Menikah, Kekasih Marshanda Meninggal: Waspadai dan Cegah Serangan Jantung

Marshanda(Instagram/@marshanda99)

AKTRIS Marshanda mengungkapkan salah satu fase terberat dalam hidupnya. Ibu satu anak ini mengunggah video di kanal Youtube pribadinya tentang pengalaman pahit ditinggal sang mantan kekasih yang meninggal secara tragis pada awal 2023. Kisah ini menjadi sorotan lantaran hubungan mereka di kala itu begitu serius hingga hampir menuju pelaminan.

"2023 awal, itu salah satu titik rendah dalam hidup gue," kata Marshanda di Youtube MARSHANDA, pada Selasa (12/8).

“Di tahun 2022, gue lagi menjalin hubungan serius. Cuma kita nggak pernah go public karena dia orangnya private, nggak suka disorot,” sambungnya.

Kekasih Marshanda meninggal mendadak setelah jatuh dari balkon apartemen lantai 26 ke lantai 10. Setelah dilakukan autopsi, diketahui bahwa serangan jantung yang lebih dulu terjadi sebelum kejadian naas itu.

Mengenal Serangan Jantung dan Pencegahannya

Melansir dari situs kesehatan, Halodoc, serangan jantung atau infark miokard ialah kondisi yang terjadi ketika aliran darah ke jantung sangat berkurang atau tersumbat. Penyumbatan aliran darah ke jantung terjadi karena adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam arteri jantung (koroner).

Endapan atau penumpukan lemak itu mengandung kolesterol yang disebut plak. Terkadang, plak itu bisa pecah dan membentuk gumpalan yang menghalangi aliran darah. Kurangnya aliran darah bisa merusak atau menghancurkan bagian dari otot jantung.

Salah satu penyebab serangan jantung adalah gaya hidup yang tidak sehat dan kebiasaan buruk yang dilakukan sehari-hari.

Berikut beberapa cara untuk mencegah serangan jantung.

1. Gaya Hidup Sehat

Hindari merokok, pertahankan berat badan sehat dengan pola makan yang menyehatkan jantung, berolahraga secara teratur, dan kelola stres.

2. Kelola Kondisi Kesehatan Lainnya

Risiko serangan jantung bisa meningkat apabila ada kondisi seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Kamu bisa berkonsultasi dengan dokter tentang seberapa sering kamu perlu melakukan pemeriksaan.

3. Minum Obat Sesuai Petunjuk

Apabila dokter meresepkan obat untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan jantung, kamu sebaiknya jalani perawatan sesuai petunjuknya. (H-4)