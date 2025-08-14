Aktor Bob Odenkirk Selamat dari Serangan Jantung, Ini Rekomendasi Olahraga yang Tepat

Aktor Bob Odenkirk.(Dok. Bob Odenkirk)

BINTANG film Nobody 2, Bob Odenkirk mengungkapkan dirinya selamat dari serangan jantung pada 2021 berkat latihan fisik intensif yang ia jalani saat mempersiapkan perannya di film pertama Nobody.

Hal itu menginspirasinya untuk terus berolahraga, bahkan selama empat tahun jeda antara dua film ini.

“Saya tidak pernah berhenti berolahraga. Ini sangat menyenangkan. Kita harus menjaga tubuh kita, terutama di usia kita. Saya benar-benar menikmatinya, jadi saya terus melakukannya,” kata Odenkirk yang berusia 62 tahun itu, seperti dilansir dari situs The Hollywood Reporter.

Lalu, apa saja olahraga yang direkomendasikan untuk penderita penyakit jantung? Berikut di antaranya, dilansir dari dari situs RS Pondok Indah:

1. Berjalan kaki

Berjalan kaki bisa membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi dan menjaga kesehatan jantung. Selain bisa membantu meningkatkan denyut jantung dan aliran darah, berjalan kaki secara rutin juga dapat membantu menurunkan tekanan darah.

Cukup dengan 30 menit jalan kaki sudah cukup memberikan hasil yang baik bagi tubuh.

2. Yoga

Olahraga yoga bisa dilakukan di dalam rumah. Beragam gerakan yoga bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kamu bisa melakukan yoga 5 kali dalam seminggu, dengan durasi setidaknya selama 30 menit per sesinya.

3. Berenang

Berenang merupakan salah satu pilihan olahraga terbaik untuk penderita jantung karena meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi risiko penyakit jantung.

4. Olahraga akuatik

Apabila kamu belum bisa berenang, kamu bisa melakukan olahraga aerobik akuatik, senam akuatik, atau bahkan sekadar berjalan dalam air. Jangan lupa, pastikan untuk berolahraga di bawah pengawasan orang yang sudah terlatih agar kamu bisa berolahraga dengan aman dan nyaman.

5. Bersepeda

Selain meningkatkan kebugaran, mengayuh sepeda juga memiliki manfaat bagi penderita penyakit jantung. Bersepeda setidaknya 15 menit per hari, akan meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, dan sirkulasi darah. (M-1)