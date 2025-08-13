Bob Odenkirk Rutin Olahraga Setelah Selamat dari Serangan Jantung, Tampil Kembali di Film Nobody 2

Bob Odenkirk comeback untuk film Nobody 2(Dok. Instagram )

Bob Odenkirk kembali memeriahkan layar lebar dalam film Nobody 2, disutradarai oleh Timo Tjahjanto. Odenkirk tampil bersama Sharon Stone, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, dan RZA dalam film ini.

Odenkirk kembali memerankan karakter Hutch, seorang ayah yang tinggal di pinggiran kota sekaligus pembunuh bayaran ternama. Karakter ini dikembangkan Odenkirk bersama penulis skenario Derek Kolstad, yang terinspirasi dari pengalaman pribadi Odenkirk saat rumahnya disatroni penyusup bersenjata.

"Oleh karena itu, bagi saya, yang terpenting adalah membangun hubungan emosional dengan keluarga dalam cerita. Hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti merasa terhubung dengan penonton, adalah kunci. Penonton dapat berkata, 'Saya tahu bagaimana rasanya'," kata Odenkirk dalam wawancaranya dengan The Hollywood Reporter pada Rabu (13/8).

Bob Odenkirk juga mengungkapkan bahwa ia selamat dari serangan jantung pada tahun 2021 berkat latihan fisik intensif yang ia jalani saat mempersiapkan perannya di film pertama Nobody. Pengalaman tersebut memberi dampak besar dalam hidupnya, menginspirasinya untuk terus berolahraga, bahkan selama empat tahun jeda antara dua film ini.

“Saya tidak pernah berhenti berolahraga. Ini sangat menyenangkan. Kita harus menjaga tubuh kita, terutama di usia kita. Olahraga ini jauh lebih seru daripada sekadar berlari di treadmill atau push-up. Saya benar-benar menikmatinya, jadi saya terus melakukannya,” ungkap Odenkirk.

Dengan semangat untuk tetap aktif dan sehat, Bob Odenkirk menunjukkan bahwa olahraga bukan hanya tentang fisik, tetapi juga gaya hidup yang menyenangkan dan mendukung kesejahteraan jangka panjang. (Z-10)