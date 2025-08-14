Taylor Swift Umumkan Album ke-12 “The Life of a Showgirl”, Rilis 3 Oktober 2025

Taylor Swift mengumumkan 3 Oktober 2025 menjadi tanggal peluncuran album ke-12nya berjudul The Life of a Showgirl.(Instagram)

TAYLOR Swift resmi mengumumkan album studio ke-12 bertajuk The Life of a Showgirl yang akan dirilis pada Jumat, 3 Oktober 2025. Kabar ini disampaikan Swift melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu (13/8), lengkap dengan sampul album yang menampilkan dirinya dalam balutan busana one-piece berhias payet dengan potongan unik, terbaring di air, tetap dengan ciri khas lipstik merah dan riasan mata smoky.

“And, baby, that’s show business for you. New album The Life of a Showgirl. Out October 3,” tulis Swift di keterangan unggahannya. Album ini diproduseri oleh Swift bersama Max Martin dan Shellback.

Dalam foto tambahan, Swift tampil total mengusung konsep “showgirl” dengan hiasan bulu, rhinestone, dan headpiece serasi. Ia juga merilis daftar lagu yang salah satunya menampilkan kolaborasi dengan Sabrina Carpenter di lagu utama. Lagu-lagu lainnya termasuk “Elizabeth Taylor,” “Ruin the Friendship,” “Honey,” “Actually Romantic,” “CANCELLED!,” “Eldest Daughter,” “Father Figure,” “Opalite,” dan “The Fate of Ophelia.”

Pengumuman album ini juga dibuat lewat video teaser di New Heights Podcast yang dipandu kekasihnya, Travis Kelce, bersama sang kakak, Jason Kelce. Dalam video tersebut, Swift membawa koper hijau mint bertuliskan “T.S.” yang ternyata berisi album barunya. Momen ini langsung disambut sorakan “TS 12!” dari Travis.

Beberapa hari sebelumnya, situs resmi Swift menampilkan hitung mundur berlatar oranye berkilau dengan tulisan hijau mint yang berakhir tepat pukul 12:12 ET. Situs tersebut juga mulai menampilkan artwork album yang dibuat blur, serta membuka pre-order untuk versi vinyl, kaset, dan CD (dilengkapi poster).

Peluncuran The Life of a Showgirl menandai era baru dalam perjalanan musik Taylor Swift, yang kini menggabungkan estetika glamor ala panggung Las Vegas dengan sentuhan personal khasnya. (People/Z-2)