Petunjuk Rahasia Taylor Swift Sebelum Umumkan Album The Life of a Showgirl

The Life of a Showgirl(taylor swift)

PENYANYI Taylor Swift resmi memasuki era baru kariernya dengan mengumumkan album studio ke-12 berjudul The Life of a Showgirl. Pengumuman ini muncul setelah serangkaian unggahan misterius yang memicu perburuan Easter egg di kalangan penggemar.

Isyarat pertama datang sehari sebelumnya, ketika akun Instagram New Heights, podcast milik Travis Kelce dan Jason Kelce, menggoda pengumuman “tamu spesial” untuk episode 13 Agustus. Latar jingga berkilau dengan teks hijau mint yang digunakan dalam unggahan itu ternyata menjadi tema visual pengumuman album. Tak lama, situs resmi Swift menampilkan hitung mundur dengan warna senada hingga akhirnya dibuka untuk pemesanan awal album.

Dalam cuplikan video di podcast tersebut, Swift membawa koper hijau mint berinisial “TS” dan memperkenalkan isinya sebagai album barunya. Sampul resmi masih diburamkan, namun warna jingga dan hijau mint dipastikan menjadi skema visual utama The Life of a Showgirl.

Baca juga : Taylor Swift Rilis Playlist Spesial Jelang Album Baru The Life of a Showgirl

Meski tanggal rilis resmi belum diumumkan, situs Swift menyebut album akan dikirim sebelum 13 Oktober 2025. Album ini menjadi proyek besar pertamanya sejak berhasil membeli kembali hak master enam album awalnya pada Mei 2025.

Penggemar mulai menyadari bahwa Swift sudah menebar petunjuk sejak lama. Mulai dari busana plaid jingga-hijau yang dikenakan tepat setahun sebelum pengumuman, tanda “A12” di latar video tur, hingga keluar panggung lewat pintu jingga di konser terakhir Eras Tour.

Belum ada daftar lagu atau kolaborator yang dikonfirmasi, namun spekulasi mengarah pada Sabrina Carpenter, sahabat dan pembuka tur Swift, yang muncul di salah satu unggahan promosi. Swift juga merilis playlist Spotify berjudul And, baby, that’s show business for you! berisi 22 lagu produksi Max Martin dan Shellback, produser yang sebelumnya membantunya mencetak hits seperti “Blank Space” dan “Bad Blood.” (People/Z-2)