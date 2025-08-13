Penggemar Heboh! Warna Oranye Jadi Kode Rahasia Album Baru Taylor Swift

Taylor Swift memicu spekulasi lewat dominasi warna oranye di album The Life of a Showgirl. Dari busana panggung, riasan, hingga aksesori, inilah petunjuk tersembunyinya.(Instagram)

ERA baru Taylor Swift resmi dimulai. Peraih 14 Grammy itu mengumumkan album ke-12 bertajuk The Life of a Showgirl melalui podcast New Heights bersama kekasihnya, Travis Kelce. Penggemar cepat menemukan berbagai petunjuk yang selama ini ia tanam, dari warna dominan hingga perubahan gaya.

Selama kariernya, Swift selalu mengaitkan setiap album dengan warna tertentu. Kali ini, koper oranye dan hijau mint yang ia bawa saat pengumuman menguatkan dugaan warna oranye menjadi identitas era terbarunya.

Petunjuk ini sudah terlihat sejak tur Eras Tour di Eropa musim semi lalu, ketika ia mengenakan berbagai busana oranye, mulai dari bodysuit Versace tangerine hingga set Roberto Cavalli bernuansa kuning-oranye. Di luar panggung, sentuhan oranye juga muncul, seperti pada setelan plaid Vivienne Westwood yang ia kenakan di London.

Perubahan warna juga terlihat pada riasan. Lipstik merah khas Swift belakangan kerap diganti dengan warna coral hangat bernuansa kayu manis. Makeup artist Lorrie Turk bahkan mengungkap Swift menggunakan lipstik Nars shade Morocco, termasuk saat tampil di MTV VMAs 2024 dan menonton pertandingan Kansas City Chiefs.

Petunjuk lain ada pada aksesori. Di Grammy 2025, ia memakai anting Lorraine Schwartz 60 karat dengan 12 batu ruby, melambangkan album ke-12 dan tanggal pengumuman. Huruf “T” pada rantai kaki yang sempat viral juga memicu spekulasi terkait judul album.

Meski belum ada konfirmasi kolaborator, nama Sabrina Carpenter banyak disebut. Carpenter pernah menjadi pembuka tur Swift di Amerika Latin 2023 dan tampil bersama di New Orleans pada 2024. Interaksi mereka di panggung dan media sosial dianggap sebagai sinyal kerja sama.

Mengapa oranye? Teori penggemar mengaitkannya dengan warna tim Kelce, Kansas City Chiefs, merah dan kuning, yang bila dipadukan menghasilkan oranye. Dipadu kisah cinta keduanya, era baru Swift ini diyakini akan penuh energi dan kehangatan. (People/Z-2)