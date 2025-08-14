Taylor Swift Kolaborasi dengan Sabrina Carpenter di Album ke-12 The Life of a Showgirl

Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

Thalatie K Yani
14/8/2025 08:26
Dalam album terbaru Taylor Swift, berkolaborasi dengan Sabrina Carpenter di album terbarunya, The Life of a Showgirl.(New Heights)

Taylor Swift resmi mengumumkan album studio ke-12 bertajuk The Life of a Showgirl, yang akan berisi 12 lagu. Jumlah 12 lagu itu menjadi penanda perjalanan panjang karier musiknya. 

Lagu penutup album ini menjadi sorotan karena menghadirkan kolaborasi spesial bersama penyanyi Sabrina Carpenter.

Daftar lagu “The Life of a Showgirl” (sumber: situs resmi Taylor Swift):

  • The Fate of Ophelia
  • Elizabeth Taylor
  • Opalite
  • Father Figure
  • Eldest Daughter
  • Ruin The Friendship
  • Actually Romantic
  • Wi$h Li$t
  • Wood
  • CANCELLED!
  • Honey
  • The Life of a Showgirl (Feat. Sabrina Carpenter)

Swift mengungkapkan proses kreatif album ini berlangsung di sela-sela tur The Eras Tour di Eropa. “Saya tampil tiga hari berturut-turut, lalu punya tiga hari libur. Saat itu saya terbang ke Swedia, kembali tur, lalu mengerjakan album ini. Secara fisik saya kelelahan, tapi secara mental saya sangat bersemangat dan terinspirasi,” ujarnya.

Baca juga : Taylor Swift Debut di Podcast ‘New Heights’, Umumkan Album Baru The Life of a Showgirl

Pengumuman album ini ia lakukan secara mengejutkan lewat podcast New Heights, sebagai bagian dari upaya memberi kejutan untuk para penggemar. “Saya berusaha keras untuk membuat fans terkejut. Kadang mereka bilang tidak suka kejutan, tapi saya tahu sebenarnya mereka menyukainya,” katanya sambil bercanda.

Swift menjelaskan bahwa The Life of a Showgirl menceritakan kisah “di balik panggung” selama tur The Eras Tour. Menurut Travis Kelce, yang sudah mendengarkan keseluruhan album, karya ini lebih bernuansa pop, penuh lagu “banger”, dan terdengar lebih ceria. Swift pun menambahkan, “Album ini lahir dari masa paling penuh kegembiraan, dramatis, dan penuh energi dalam hidup saya. Saya sudah lama ingin membuat album seperti ini.”

Album ini menjadi penanda fase baru Taylor Swift, musik yang lahir dari hati yang bahagia. (CNN/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
