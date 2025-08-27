Travis Kelce Lamar Taylor Swift dengan Taman Bunga Senilai Rp600 Juta

Taylor Swift dan Travis Kelce resmi bertunangan. Pemberitahuan itu disampaikan dalam unggahan bersama di Instagram.(Instagram)

TRAVIS Kelce benar-benar menyiapkan momen bak dongeng saat melamar Taylor Swift. Lamaran romantis itu berlangsung di sebuah taman bunga yang disulap menjadi suasana magis, penuh dekorasi dan ribuan bunga.

Menurut perkiraan ahli, total biaya dekorasi tersebut bisa mencapai US$38.000 atau sekitar Rp600 juta. Ashley Greer, florist dan pemilik Atelier Ashley Flowers di Washington D.C. yang pernah menggarap dekorasi Natal Gedung Putih era Obama menggambarkan suasana lamaran itu sebagai “taman ajaib” yang terinspirasi dari lirik-lirik lagu Swift.

Dekorasi utama menggunakan pohon willow, sulur ivy, dan ribuan mawar. Ia memperkirakan ada sekitar 800 pon tanaman hijau, 1.200 mawar, dan lebih dari 1.000 bunga lain yang digunakan.

Pusat dekorasi berupa arboretum berbentuk kubah setinggi 6 meter, dihiasi sulur smilax, lumut, mawar taman, anemone, lili, serta lilin. Struktur megah ini diperkirakan menelan biaya antara US$18.000 hingga US$30.000.

Dua pot besar yang terlihat dalam foto diisi dengan hydrangea, mawar “secret garden,” delphinium, dan lili merah muda. Setiap pot bunga itu saja bisa bernilai antara US$1.000 hingga US$3.000.

Untuk instalasi di bagian lantai taman, digunakan bebatuan, tanaman hijau, peony putih, scabiosa, pakis, hingga mawar yang disusun menyerupai jalan setapak dengan bingkai boxwood dan lili. Biayanya diperkirakan mencapai US$4.000-US$5.000.

Taylor Swift dan bintang NFL Kansas City Chiefs itu mengumumkan pertunangan mereka lewat unggahan bersama di Instagram, Selasa (26/8). Dalam foto-foto yang dibagikan, keduanya berpose di tengah taman bunga yang memukau.

“Guru bahasa Inggris kalian dan guru olahraga kalian akan menikah 🧨,” tulis Swift di keterangan foto. (People/Z-2)