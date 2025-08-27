Cincin Tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce Jadi Sorotan

Travis Kelce bekerja sama dengan Kindred Lubeck dan Artifex Fine Jewelry mendesain khusus cincin pertunangan Taylor Swift.(Instagram)

TAYLOR Swift dan Travis Kelce resmi bertunangan. Cincin tunangan yang dipilih Kelce menjadi bukti kisah cinta mereka yang manis dan elegan. Pasangan yang mulai berpacaran pada 2023, mengumumkan pertunangan mereka melalui Instagram, lengkap dengan rangkaian foto momen proposal dan cincin menakjubkan milik Swift.

Kelce, 35, pemain Kansas City Chiefs ini bekerja sama dengan desainer perhiasan Kindred Lubeck dan Artifex Fine Jewelry, rumah perhiasan mewah yang dikenal dengan desain seharga puluhan ribu dolar. Cincin tunangan Swift menampilkan berlian potongan Old Mine Brilliant, bentuk persegi panjang dengan nuansa klasik antik, hasil kolaborasi desain antara Kelce dan Lubeck.

Untuk momen istimewa itu, yang dihiasi rangkaian bunga cantik, Swift mengenakan gaun halter pinstripe Polo Ralph Lauren seharga US$398, dipadukan dengan aksesori emas dan sepatu hak sandal berwarna tan. Riasannya menonjolkan bibir merah ikoniknya dalam nuansa pink coral, menambah kesan elegan dan segar pada penampilannya.

Pasangan ini pertama kali tampil di depan publik pada Oktober 2023, saat mereka bergandengan tangan di afterparty Saturday Night Live. Sebulan sebelumnya, Swift juga menghadiri pertandingan NFL pertamanya untuk mendukung Kelce dan tim Kansas City Chiefs.

Dalam debut podcast-nya di New Heights, Swift dan Kelce membagikan cerita awal pertemuan mereka, termasuk proposal publik Kelce yang unik. Awalnya ia berencana memberikan Swift gelang persahabatan dengan nomor teleponnya. Swift mengenang, “Andy [Reid] yang merekomendasikanmu,” memberi penghargaan pada pelatih kepala Kansas City Chiefs sekaligus teman lama ayahnya, Scott. “Banyak orang membisikkan tentangmu kepadaku.”

Bintang Miss Americana ini juga bercanda membandingkan usaha romantis Kelce dengan adegan film tahun 1980-an ala John Hughes. “Rasanya seperti dia berdiri di luar jendelaku dengan boombox sambil berkata, ‘Aku ingin berkencan denganmu! Maukah kamu pergi kencan denganku? Aku membuatkanmu gelang persahabatan! Maukah kamu berkencan denganku?’”

Ed Kelce, ayah Travis, juga memberi komentar hangat tentang hubungan mereka. Saat menghadiri premier The Kingdom di Kansas City pada 24 Agustus, Ed dengan jujur menyebut Taylor sebagai sumber kebahagiaan putranya. “Tidak ada pertanyaan tentang itu,” ungkapnya. (People/Z-2)