Pertunangan Taylor Swift dan Travis Kelce Disambut Meriah Selebriti dan Warga Kansas City

KABAR pertunangan Taylor Swift dan bintang NFL Travis Kelce langsung disambut hangat para sahabat selebriti. Tidak hanya itu, masyarakat di Kansas City, markas tim Kelce, Chiefs, merayakan kabar itu.
Penyanyi Sabrina Carpenter menjadi salah satu yang pertama mengunggah ulang pengumuman pertunangan tersebut di Instagram dengan deretan emoji hati putih. Charlie Puth juga ikut memberi selamat dengan menuliskan, “This is the best part of life. So happy for you both!!”
Bintang basket Caitlin Clark membagikan ulang kabar itu dengan iringan lagu So High School, sementara petenis Iga Swiatek yang mendengar kabar pertunangan saat diwawancarai di US Open, tampak antusias. “Oh my God, saya sangat bahagia untuknya! Dia pantas mendapat yang terbaik,” ucap Swiatek sambil mengundang Taylor menonton pertandingan tenis.
Nama-nama lain dari “girl squad” Swift seperti Gigi Hadid, Karlie Kloss, dan Cara Delevingne juga cepat memberikan tanda suka pada unggahan tersebut. Namun, hingga kini, Blake Lively belum terlihat memberikan reaksi.
Tak hanya di kalangan selebriti, euforia pertunangan ini juga menggema di Kansas City. Surat kabar Kansas City Star memasang judul besar di laman utama mereka dan menurunkan beberapa artikel khusus seputar kabar bahagia ini. Sejumlah ikon kota, termasuk Union Station dan instalasi seni publik di kawasan belanja populer, bahkan berencana menyalakan lampu khusus sebagai bentuk perayaan.
“Selamat atas era baru yang penuh keajaiban, Taylor dan Travis!” tulis pihak Union Station di Instagram mereka. Warga kota pun ramai ikut merespons, salah satunya berkomentar, “Saya suka bagaimana Kansas City menunjukkan dukungan mereka untuk keduanya!”
Kehadiran Taylor Swift dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika ia kerap terlihat mendukung Kelce di Arrowhead Stadium, memang memberi warna tersendiri bagi Kansas City. Kota yang berada di perbatasan negara bagian Kansas dan Missouri itu kini semakin mendapat sorotan dunia, tak hanya karena sepak terjang Travis Kelce, tetapi juga berkat pesona Swift.
“Kami memang bias, tapi Kansas City adalah kota paling keren,” tulis seorang warga di kolom komentar Union Station. (BBC/Z-2)
