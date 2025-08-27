Kansas City Chiefs Rayakan Travis Kelce Lamar Taylor Swift

Headline
BINTANG Kansas City Chiefs, Travis Kelce, resmi melamar kekasihnya, Taylor Swift. Pengumuman pertunangan itu dibagikan keduanya lewat Instagram, Selasa (26/8), dan langsung disambut hangat keluarga besar Chiefs.
“Hari ini bagaikan dongeng. Selamat untuk Travis dan Taylor - kami senang menyambutmu sebagai bagian permanen dari keluarga Chiefs Kingdom!” tulis akun resmi Chiefs sambil mengunggah foto-foto pasangan tersebut.
Salah satunya menampilkan Kelce dan Swift berpelukan di lapangan usai Chiefs mengalahkan Buffalo Bills dalam final AFC 2025, yang mengantarkan mereka ke Super Bowl LIX. Foto lain memperlihatkan momen lamaran di taman penuh bunga, di mana Swift memamerkan cincin berlian Old Mine brilliant cut rancangan khusus Kelce bersama desainer Kindred Lubeck.
Kabar ini juga memicu reaksi kocak di ruang media. Saat berita pertunangan sampai ke wartawan di akhir sesi latihan Chiefs, pemain bertahan Mike Danna menjadi orang pertama yang ditanya soal itu.
“Man, saya nggak tahu apa-apa!” katanya sambil tertawa. Setelah suasana reda, ia menambahkan, “Itu luar biasa. Cinta dan kebahagiaan seperti itu adalah berkah. Saya senang untuk Travis dan Taylor.”
Danna mengaku baru mendengar kabar itu beberapa detik sebelumnya, sehingga kemungkinan banyak rekan setim juga belum tahu. “Saya baru dikasih tahu 30 detik lalu! Tapi saya yakin semua ikut bahagia,” ujarnya.
Kelce dan Swift pertama kali memicu rumor asmara pada September 2023, ketika sang penyanyi hadir di laga Chiefs bersama ibu Kelce, Donna. Sebulan kemudian, keduanya tampil bersama di pesta Saturday Night Live dan resmi go public. Sejak itu, hubungan mereka menjadi salah satu kisah paling populer di persimpangan dunia NFL dan musik pop. (People/Z-2)
Hingga saat ini unggahan tersebut mendapat hampir 30 juta like Instagram. Dalam unggahannya Taylor Swift dan Travis Kelce menuliskan bahwa mereka akan segera menikah.
