Keluarga Travis Kelce Menyambut Hangat Taylor Swift: Dia Sudah Menemukan Orang yang Tepat

Keluarga Kelce(Instagram)

KELUARGA Travis Kelce yakin NFL star ini telah menemukan belahan jiwanya dalam diri Taylor Swift. Sumber dekat pasangan yang baru bertunangan itu kepada PEOPLE mengatakan, “Keluarga Kelce sangat menyukai Taylor,” merujuk pada orang tua Kelce, Donna dan Ed, kakaknya Jason, serta kakak iparnya, Kylie.

“Dia selalu berusaha menunjukkan betapa ia peduli, tidak hanya pada Travis, tapi juga pada seluruh keluarga, termasuk anak-anak Jason,” ujar sumber tersebut.

Swift, 35, dikabarkan telah membuat keluarga tunangannya terkesan dengan hadiah-hadiah manis, bunga, dan kue yang ia buat untuk mereka. “Mereka bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan semua itu dengan kesibukannya yang luar biasa,” tambah sumber.

Baca juga : Cincin Tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce Jadi Sorotan

“Keluarga sangat bahagia karena Travis memiliki Taylor dalam hidupnya. Dia telah mengubah dunia Travis dengan cara terbaik, dan mereka benar-benar pasangan sejati. Taylor sangat akrab dengan keluarga, dan mereka adalah penggemar terbesarnya,” kata sumber itu lagi.

Sumber tersebut menambahkan bahwa menjadi sorotan publik bukan hal mudah bagi Kelce, 35, “tetapi dia sepenuhnya bersedia belajar dan menyesuaikan diri bersama Taylor sejak awal karena dia tahu betapa istimewanya dia. Dia bertekad untuk membuat hubungan ini berhasil.”

Pasangan ini mengumumkan pertunangannya melalui unggahan bersama di Instagram pada Selasa, 26 Agustus. Caption unggahannya berbunyi:

"Your English teacher and your gym teacher are getting married 🧨"

Baca juga : 5 Fakta Menarik Tentang Kisah Cinta Taylor Swift dan Travis Kelce

Kelce melamar Swift dengan cincin hasil desainnya bersama Kindred Lubeck dari Artifex Fine Jewelry. Batu permata berpotongan Old Mine brilliant cut ini menjadi sorotan dalam foto-foto pengumuman pertunangan mereka.

Sebelum momen lamaran, Kelce dan kakaknya Jason mengundang Swift untuk hadir di podcast mereka, New Heights, dalam episode yang memecahkan rekor Guinness World Record untuk jumlah penonton terbanyak dalam satu hari.

Dalam episode itu, Swift menceritakan bagaimana ia tahu bahwa calon suaminya “tidak gila” meski cara Kelce menyatakan perhatiannya cukup unik. “Saya merasa dia benar-benar mengenal saya dengan cara yang sangat alami, murni, dan normal,” ujar Swift, menambahkan bahwa Kelce bisa membuatnya “tertawa seketika, atas hal-hal yang biasa.”

Swift juga menggambarkan Kelce sebagai “penambah semangat bagi semua orang di sekitarnya.” “Dia seperti tombol enhance di foto ponselmu; itulah yang dia lakukan pada kehidupan semua orang. Saya menghargai bagaimana dia tidak menghakimi saya, meski saya tidak tahu banyak tentang dunianya,” tambah penyanyi itu. (People/Z-2)