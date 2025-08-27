5 Fakta Menarik Tentang Kisah Cinta Taylor Swift dan Travis Kelce

Headline
PASANGAN paling terkenal di Amerika akan segera menikah. Superstar pop Taylor Swift dan Travis Kelce, pemenang tiga kali Super Bowl NFL, mengumumkan pertunangan mereka melalui Instagram pada Selasa, 26 Agustus. Berikut lima hal penting tentang kisah cinta mereka:
Perjalanan Swift menjadi bintang pop terbesar dunia penuh liku. Tak hanya soal kisah asmara yang menginspirasi lagu-lagunya sebelum bertemu Kelce.
Sebagai sensasi musik country remaja, Swift meraih Grammy pertamanya pada usia 20 tahun sebelum beralih ke pop. Kesuksesan besar disertai sorotan publik: perseteruan terkenal dengan Kanye West dan rekaman ulang katalog lagu awalnya untuk mengklaim kepemilikan.
Romansa dengan aktor dan penyanyi Hollywood pun sempat mewarnai hidupnya, termasuk rumor tentang Jake Gyllenhaal, Tom Hiddleston, Joe Jonas, Calvin Harris, dan Harry Styles, yang diduga tersirat dalam lirik lagunya.
Tahun lalu, Swift meraih Grammy keempat untuk Album of the Year dan menutup tur konser dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa.
Perjalanan Kelce di dunia football juga penuh tantangan. Saat bermain di tingkat perguruan tinggi, ia sempat diskors karena penggunaan marijuana.
Kakaknya, Jason, berjuang meyakinkan pelatih untuk memberi kesempatan kedua. Jason kembali mendukung Travis saat ia didraft Kansas City Chiefs pada 2013.
Kelce menjadi bagian penting saat Chiefs bertransformasi dari tim yang terpatahkan menjadi dinasti NFL. Kini ia dianggap sebagai salah satu tight end terbaik dalam sejarah, memenangkan tiga Super Bowl dan dua kali kalah, termasuk kekalahan menyakitkan dari Philadelphia Eagles tahun ini yang menggagalkan ambisi “three-peat” bagi Chiefs.
Selama tur Eras Swift yang meraup US$2 miliar, membagikan gelang persahabatan buatan tangan menjadi ritual istimewa bagi para penggemar.
Kelce mencoba membawa hal itu lebih jauh. Pada 2023, ia ingin bertemu Swift di belakang panggung di Kansas City dan memberikan gelang berisi nomor teleponnya. Namun rencana itu gagal karena Swift tidak mengadakan meet-and-greet demi menjaga suaranya, seperti yang diceritakan Kelce di podcast-nya.
Meski begitu, Swift tersentuh oleh usaha romantis itu. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama tak lama setelahnya, menurut TIME magazine.
Swift cepat menjadi sosok tetap di pertandingan Chiefs Kelce. Sorotan kamera televisi meningkat, dan penonton serta penjualan tiket olahraga ini ikut melonjak.
Tentu, ada kritik dari penggemar football tradisional yang menganggap olahraga mereka berubah menjadi sirkus hiburan, bahkan muncul teori konspirasi yang menyebut hubungan mereka sebagai “propaganda Demokrat.”
Namun semua itu tidak mengganggu Kelce maupun timnya, yang akhirnya memenangkan Super Bowl musim tersebut. Meskipun Swift mendukung kandidat Demokrat Kamala Harris pada 2024, lawan Republiknya, Donald Trump, memenangkan pemilu dan sempat memberi ucapan selamat kepada pasangan ini terkait pertunangan mereka.
Unggahan bersama di Instagram menunjukkan momen Kelce berlutut di taman penuh bunga, sementara Swift mengenakan cincin berlian besar hasil desain Kelce.
Hingga kini, belum ada tanggal atau rincian pernikahan yang diumumkan. Pertunangan ini terjadi di tengah kesibukan keduanya: Kelce bersiap menghadapi musim NFL berikutnya, sementara Swift akan merilis album baru, The Life of a Showgirl, pada Oktober. (AFP/Z-2)
“Taylor Swift dilamar dengan berlian berpotongan cushion antik yang memukau dan memanjang, dengan berat sekitar delapan karat, warna F, dan kejernihan VS1,”
