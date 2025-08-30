Hasil Al Taawoun vs Al Nassr: Ronaldo dan Joao Felix Jadi Bintang

Headline
Presiden Imbau Rakyat Tenang

Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.

Khoerun Nadif Rahmat
30/8/2025 08:37
Para pemain Al Nassr melakukan selebrasi.(Instagram/Alnassr)

Joao Felix langsung mencuri perhatian pada laga debutnya bersama Al Nassr di Liga Pro Arab Saudi. Penyerang asal Portugal itu mencetak hattrick untuk mengantarkan timnya menang telak Al Taawoun. Al Taawoun vs Al Nassr berakhir dengan skor 0-5.

Bertanding di King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah pada Sabtu (30/8). Gol pertama Felix tercipta saat laga baru berjalan tujuh menit. 

Kapten Cristiano Ronaldo kemudian menggandakan keunggulan lewat eksekusi penalti pada menit ke-54. Hanya berselang satu menit, rekrutan anyar lainnya, Kingsley Coman, ikut mencatatkan namanya di papan skor.

Felix terus menunjukkan ketajamannya dengan menambah gol pada menit ke-67, sebelum menutup pesta gol Al Nassr lewat lesakan ketiganya tiga menit jelang waktu normal berakhir.

Kemenangan itu menandai awal sempurna bagi Al Nassr, sekaligus menjadi panggung debut gemilang Felix yang baru didatangkan dari Chelsea bulan lalu. (Ndf)



Editor : Andhika
