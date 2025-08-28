Messi Antar Inter Miami ke Final Leagues Cup, Tundukkan Orlando City

Lionel Messi.(Dok. Instagram Inter Miami)

LIONEL Messi kembali menjadi penentu kemenangan Inter Miami setelah mencetak dua gol di penghujung laga. Miami menyingkirkan Orlando City dengan skor 3-1 pada semifinal Leagues Cup di Chase Stadium, Kamis (28/8) WIB.

Messi yang baru pulih dari cedera paha kanan tampil penuh selama 90 menit. Ia membuka gol lewat eksekusi penalti di menit ke-77 untuk menyamakan kedudukan.

La Pulga kemudian mencetak gol kedua pada menit ke-88 setelah bekerja sama dengan Jordi Alba. Keunggulan Miami dipastikan oleh Telasco Segovia yang menambahkan gol ketiga di masa tambahan waktu.

Baca juga : Suarez Jadi Penentu Inter Miami Kalahkan Tigres UANL

Kemenangan itu membawa Inter Miami kembali ke partai puncak Leagues Cup, kompetisi lintas negara yang mempertemukan tim Major League Soccer (MLS) dengan klub Liga MX Meksiko.

Miami sebelumnya juga menjadi juara pada edisi 2023 yang merupakan musim perdana Messi di MLS.

Laga berlangsung sengit sejak awal. Orlando sempat mengejutkan tuan rumah ketika Marco Pasalic mencetak gol di masa tambahan babak pertama. Gol itu berawal dari umpan Luis Muriel yang gagal dihalau sempurna oleh Maximiliano Falcon, membuat Pasalic bisa melepaskan tembakan keras kaki kiri yang bersarang di gawang Miami.

Baca juga : Alasan Messi Absen pada Laga Inter Vs Pumas UNAM

Situasi berbalik di babak kedua setelah Orlando kehilangan momentum. Mereka gagal mendapat penalti saat Ivan Angulo dijatuhkan di kotak terlarang. Tak lama kemudian, David Brekalo menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Tadeo Allende. Dari insiden itulah Miami mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi Messi dengan sempurna.

Meski Orlando sempat merepotkan dengan pertahanan rapat, tekanan beruntun dari Miami akhirnya berbuah hasil. Messi sukses menambah gol keduanya, memastikan keunggulan sebelum Segovia mengunci kemenangan di menit akhir.

Inter Miami memastikan tiket final melawan Seattle Sounders yang di semifinal menyingkirkan juara bertahan MLS Cup, Los Angeles Galaxy, lewat kemenangan 2-0. Kedua finalis juga sudah dipastikan lolos ke Liga Champions CONCACAF 2026. (H-3)