Pelatih Inter Miami Terheran-Heran dengan Messi

ASISTEN pelatih Inter Miami, Javier Morales, mengaku heran sekaligus terkesan dengan performa Lionel Messi yang baru kembali dari cedera. Messi hanya sempat berlatih sebentar namun mampu bermain penuh selama 90 menit dan menjadi pembeda di laga penting melawan Orlando City.
Inter Miami memastikan tiket ke final Leagues Cup 2025 setelah menaklukkan rival sekota Orlando City dengan skor 3-1 di Chase Stadium, Kamis (28/8) WIB.
"Kami kehabisan kata-kata ketika membicarakan Leo (Messi)," ujar Morales.
"Dia hanya berlatih dua atau tiga hari dan kemudian bermain 90 menit. Cara dia bermain, menciptakan peluang, dan mencetak gol sungguh luar biasa," tambahnya.
Inter Miami selaku tuan rumah tertinggal lebih dulu. Marco Pasalic membungkam penonton tuan rumah di penghujung babak pertama melalui golnya untuk Orlando City.
Situasi semakin sulit bagi Miami karena tim lawan beberapa kali berhasil meredam serangan, termasuk peluang Messi dan Luis Suarez yang digagalkan kiper Pedro Gallese.
Namun momentum berubah di pertengahan babak kedua. Orlando kehilangan kendali setelah upaya mereka memperoleh penalti pada menit ke-59 tidak dikabulkan wasit. Kondisi semakin buruk ketika bek David Brekalo menerima kartu kuning kedua pada menit ke-74 usai melanggar Tadeo Allende di kotak terlarang.
Kesempatan itu dimanfaatkan dengan sempurna oleh Messi yang mengeksekusi penalti untuk menyamakan skor. Tidak berhenti sampai di situ, sang megabintang kembali mencetak gol pada menit ke-88. Pada masa tambahan waktu, Telasco Segovia menambah keunggulan dan memastikan kemenangan 3-1 bagi Inter Miami.
Hasil tersebut membawa Miami kembali ke final Leagues Cup. Di laga puncak nanti, Miami akan menghadapi Seattle Sounders yang berhasil menyingkirkan juara MLS Cup, Los Angeles Galaxy dengan skor 2-0. (AFP/I-3)
Messi mengungkapkan sempat merasa cemas sebelum benar-benar bisa menikmati pertandingan.
LIONEL Messi kembali menjadi penentu kemenangan Inter Miami setelah mencetak dua gol di penghujung laga. Miami menyingkirkan Orlando City dengan skor 3-1 pada semifinal Leagues Cup.
