Messi Sempat Takut Main di Laga Inter Miami vs Orlando City

Lionel Messi.(AFP/CHRIS ARJOON)

LIONEL Messi menjadi pahlawan usai mengantarkan Inter Miami melaju ke final Leagues Cup 2025. Pemain asal Argentina itu mencetak dua gol dalam kemenangan 3-1 atas Orlando City di Chase Stadium, Kamis (28/8) WIB, sekaligus menandai kembalinya ia tampil penuh setelah masalah pada pahanya.

Messi mengungkapkan sempat merasa cemas sebelum benar-benar bisa menikmati pertandingan.

“Saya mempersiapkan diri untuk laga ini karena tahu betapa pentingnya pertandingan melawan lawan yang tangguh, yang sudah mengalahkan kami di dua pertemuan tahun ini,” ujar Messi.

Baca juga : Pelatih Inter Miami Terheran-Heran dengan Messi

“Sejujurnya, di babak pertama saya merasa sedikit takut, tetapi di babak kedua saya mulai lebih lepas,” tambah kapten Inter Miami itu.

Hasil itu memastikan Inter Miami melangkah ke partai puncak Leagues Cup. Pertandingan sempat berjalan sulit bagi tuan rumah.

Miami tertinggal lebih dulu lewat gol Marco Pasalic di penghujung babak pertama yang membuat pendukung tuan rumah terdiam.

Baca juga : Messi Antar Inter Miami ke Final Leagues Cup, Tundukkan Orlando City

Namun, titik balik datang pada babak kedua. Upaya Orlando mendapatkan penalti pada menit ke-59 tidak digubris wasit. Situasi makin rumit bagi tim tamu setelah bek David Brekalo diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-74 akibat melanggar Tadeo Allende di area terlarang.

Messi memanfaatkan momen tersebut dengan dingin. Eksekusi penaltinya mengubah skor menjadi imbang.

Tak berhenti di situ, megabintang berusia 38 tahun itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-88. Pada masa tambahan waktu, Telasco Segovia mempertegas kemenangan Miami dengan gol ketiga. (AFP/I-3)