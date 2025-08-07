Alasan Messi Absen pada Laga Inter Vs Pumas UNAM

Headline
INTER Miami berhasil memastikan tiket ke perempat final Leagues Cup 2025 setelah menumbangkan wakil Meksiko, Pumas UNAM, dengan skor meyakinkan 3-1 dalam laga pamungkas fase grup yang berlangsung di Chase Stadium, Kamis (7/8) WIB.
Kemenangan diraih tanpa kehadiran sang kapten sekaligus megabintang, Lionel Messi.
Meski tidak turun bermain, Messi tetap hadir di pinggir lapangan dan menunjukkan dukungan penuh bagi rekan-rekannya. Ia tampak merayakan setiap gol yang dicetak timnya dari tribun.
Messi harus menepi akibat cedera otot yang dialaminya saat menghadapi Necaxa pada laga sebelumnya. Menurut pelatih Javier Mascherano, sang pemain mengalami cedera otot ringan di bagian paha kanan atas.
Meski belum ada kepastian kapan Messi akan kembali, Mascherano menyampaikan optimisme atas proses pemulihannya.
“Dia biasanya pulih dengan sangat baik dari cedera, dan yang lebih penting, dia melakukannya dengan cepat. Jadi kita lihat saja. Tapi yang jelas, untuk pertandingan ini dia belum tersedia. Selanjutnya, semuanya tergantung pada bagaimana kondisinya berkembang," kata Mashcerano.
Kapten berusia 38 tahun itu memang menjadi sosok kunci bagi Inter Miami. Messi mencetak 18 gol di MLS musim ini.
Messi kini memiliki waktu sekitar dua pekan untuk memulihkan diri sebelum laga perempat final Leagues Cup. (AFP/I-3)
Miami sempat tertinggal lebih dulu di awal pertandingan. Namun, kebangkitan muncul berkqt gol dari Luis Suarez, Rodrigo De Paul, dan Tadeo Allende.
