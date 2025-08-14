Alonso masih Berburu Pemain Baru meski Kuota Penuh

Bintang Real Madrid Kylian Mbappe (tengah) mencetak gol ke gawang WSG Tirol pada pertandingan persahabatan di Stadion Tivoli Tirol, Innsbruck, Austria, Selasa (12/8).(AFP)

REAL Madrid diperkirakan masih akan memburu target pemain baru sampai penutupan bursa transfer. Sang pelatih Xabi Alonso masih menginginkan amunisi baru untuk memperkuat lini tengah dan belakang demi mengembalikan kejayaan Madrid di musim 2025/2026.

Jelang bergulirnya musim baru La Liga pekan depan, El Real melakoni pertandingan uji coba menghadapi WSG Tirol di Innsbruck, Austria, kemarin. Meski hasilnya positif dengan kemenangan 4-0, Alonso dikabarkan belum sepenuhnya puas dengan kekuatan skuadnya.

Pertandingan itu menjadi satu-satunya uji coba Los Blancos jelang bergulirnya musim baru La Liga pekan depan. Menurut laporan Mario Cortegana dari The Athletic, Alonso masih berharap klub mendatangkan tambahan pemain.

Sektor gelandang dan pertahanan masih menjadi perhatian Alonso. Dia berharap bisa menambah pemain sebelum bursa transfer ditutup.

Madrid bergerak cepat pada awal bursa musim panas dengan merekrut empat nama baru yakni Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono, dan Alvaro Carreras. Di bawah era Alonso, sejauh ini klub sudah merogoh kocek 167 juta euro.

Manajemen enggan

Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen resmi bergabung dengan Madrid sebelum Piala Dunia Antarklub 2025 digelar. Sementara itu, Carreras dan Mastantuono direkrut usai membela Benfica dan River Plate pada ajang yang sama.

Perjalanan Los Blancos di Piala Dunia Antarklub terhenti di babak semifinal setelah takluk 0-4 dari Paris Saint-Germain (PSG). Bagi Alonso, ajang tersebut menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi skuadnya menjelang musim baru mengingat Madrid hanya memiliki satu laga uji coba pramusim melawan WSG Tirol akibat padatnya jadwal.

Madrid disebut tengah memantau situasi bek tengah Liverpool Ibrahima Konate yang masa depannya di Anfield belum pasti. Klub ibu kota Spanyol itu juga dikabarkan tertarik pada gelandang muda Porto, Rodrigo Mora.

Namun, manajemen klub dikabarkan enggan melakukan perekrutan lagi. Manajemen menilai setiap posisi sudah memiliki dua pemain dan kuota 25 pemain untuk La Liga telah terisi penuh.

Dengan kondisi tersebut, peluang menghadirkan pemain anyar hanya terbuka jika ada pemain yang hengkang. Sejauh ini, belum ada pemain yang secara terbuka menyatakan ingin pergi meski nama-nama seperti Rodrygo, Dani Ceballos, David Alaba, dan Ferland Mendy kerap menjadi bahan spekulasi.

Eksperimen gelandang

Pada laga kontra WSG Tirol, Alonso mengambil keputusan tak biasa dengan menempatkan David Alaba sebagai gelandang bertahan. Meski identik sebagai bek, Alaba dikenal memiliki fleksibilitas tinggi dan kemampuan distribusi bola yang mumpuni.

Alonso tampaknya ingin menghidupkan kembali peran serbabisa pemain asal Austria tersebut. Terkait peran barunya, Alaba mengakui bukan hal yang asing karena juga pernah melakoninya ketika dulu di Bayern Muenchen.

"Saya gembira sekali. Kondisi saya jauh lebih baik, hampir 100%. Saya merasa kuat dan benar-benar siap bermain. Memang berbeda, ini bukan posisi alami saya, tetapi saya pernah beberapa kali bermain di sana sebelumnya," kata Alaba.

"Kami dalam kondisi bagus. Masih ada satu pekan sebelum pertandingan pertama dan kami sudah hampir siap," tambahnya.

Musim 2025/2026 diprediksi akan menjadi tantangan bagi Alaba mengingat kedatangan bek muda Dean Huijsen dan kembalinya Eder Militao dari cedera.

Pada musim lalu, pemain 33 tahun itu juga harus berjuang melawan cedera dan penurunan performa. Isu kepindahan ke Liga Arab Saudi pun sempat mencuat. Namun, kabar tersebut dibantah tegas oleh agennya.

Saudi menggoda

Arab Saudi juga dikabarkan siap mengajukan tawaran fantastis senilai 350 juta euro untuk memboyong Kylian Mbappe. Namun, Madrid menegaskan tidak berniat melepas bintang asal Prancis tersebut dan sang pemain juga tidak tergoda.

Mbappe akan memulai musim keduanya bersama Los Blancos dengan mengenakan nomor punggung ikonis 10. Setelah musim lalu meraih gelar El Pichichi dan Sepatu Emas Eropa, dia berambisi membawa Madrid meraih lebih banyak trofi bergengsi pada musim 2025/2026.

Menurut laporan Defensa Central, Liga Pro Arab Saudi berminat memboyong Mbappe dan siap membayar lebih besar dibanding tawaran mereka untuk Vinicius Jr yang gagal didatangkan ke sana. Namun, Presiden Madrid Florentino Perez menegaskan sang penyerang ialah pemain yang tidak boleh disentuh.

Pasalnya, Mbappe punya kontribusi besar di lapangan dan nilai komersial yang dimilikinya juga tinggi. Mbappe sendiri dikabarkan tak tertarik pindah.

Fokusnya ialah bersinar di Madrid sekaligus mempersiapkan diri agar berada di puncak performa jelang Piala Dunia 2026. Untuk saat ini, tidak ada tanda-tanda Mbappe akan meninggalkan ibu kota Spanyol. Saat diperkenalkan di Santiago Bernabeu pada 2024, dia menegaskan bermain untuk Madrid merupakan mimpi yang tidak bisa dibeli.

Donnaruma dibuang

Kabar tak sedap menimpa kiper Paris Saint-Germain (PSG) Gianluigi Donnarumma. Pelatih Luis Enrique, mencoret Donnarumma dari skuad PSG menjelang musim baru.

Donnarumma akan hengkang setelah PSG merekrut Lucas Chevalier dari Lille. Kiper asal Italia itu bahkan tidak masuk daftar skuad untuk laga Piala Super UEFA melawan Tottenham. Enrique menyebut PSG saat ini membutuhkan kiper dengan tipe berbeda.

“Keputusan seperti ini selalu sulit diambil. Saya hanya bisa berbicara hal positif tentang Donnarumma,” kata Luis Enrique seperti dikutip AFP.

"Gigio (Donnarumma) jelas salah satu yang terbaik di posisinya. Dia bahkan pribadi yang lebih baik lagi, tetapi kami mencari tipe kiper yang berbeda. Tujuan saya adalah meningkatkan tim. Ini keputusan saya dan klub mendukungnya," imbuh Enrique.

Donnarumma menegaskan kecewaan keputusan itu. Terlebih, dia berperan besar dalam keberhasilan PSG menjuarai Liga Champions musim lalu. Kiper berusia 26 tahun itu kini dikabarkan diminati klub-klub Liga Primer Inggris seperti Manchester United dan Chelsea. (I-2)