Mbappe Borong Dua Gol, Real Madrid Menang Telak di Laga Uji Coba

Striker Real Madrid Kylian Mbappe.(Instagram/@k.mbappe)

KYLIAN Mbappe tampil gemilang dengan mencetak dua gol saat Real Madrid mengalahkan WSG Tirol 4-0 pada laga uji coba pramusim perdana mereka jelang musim 2025/26 di Innsbruck, Austria, Rabu (13/8).

Pertandingan yang digelar di Tivoli Stadion Tirol itu langsung dikuasai Madrid sejak awal. Eder Militao membuka keunggulan pada menit ke-10 lewat sundulan, disusul gol cepat Mbappe tiga menit berselang.

Memasuki babak kedua, penyerang asal Prancis itu kembali menambah gol di menit ke-59 setelah menerima umpan terobosan dari Aurélien Tchouameni.

Pelatih Xabi Alonso kemudian melakukan tujuh pergantian pemain. Salah satunya, Rodrygo, sukses melengkapi kemenangan Madrid pada menit ke-82 setelah bekerja sama dengan Mbappe.

Alonso menurunkan tiga rekrutan anyar sejak menit awal, yakni Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, dan Álvaro Carreras. Sementara itu, gelandang muda Arda Güler tampil impresif dengan dua kali membentur tiang gawang dan memberikan assist untuk gol pertama Mbappe.

Mbappe, yang musim lalu membukukan 43 gol di musim debutnya bersama Madrid, nyaris mencetak hattrick pada menit ke-71 setelah kembali menerima umpan dari Güler, namun usahanya digagalkan kiper lawan. Ia menebus kegagalan itu dengan memberikan assist matang kepada Rodrygo untuk gol penutup.

Madrid sendiri baru kembali berlatih pada 4 Agustus usai tampil di Piala Dunia Antarklub di Amerika Serikat. Laga di ini menjadi satu-satunya uji coba resmi dalam pramusim singkat mereka sebelum melakoni pertandingan pembuka La Liga kontra Osasuna pada 19 Agustus mendatang. (Dhk/I-1)