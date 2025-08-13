Rodrygo Beri Sinyal Ingin Tetap di Real Madrid

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
PEMAIN sayap Real Madrid, Rodrygo, memberi sinyal ingin tetap bertahan di Santiago Bernabeu meski namanya gencar dikaitkan dengan kepindahan pada bursa transfer musim panas ini. Masa depan pemain berusia 24 tahun itu menjadi sorotan sejak berakhirnya musim 2024/2025.
Rodrygo sempat kehilangan tempat di skuad utama di bawah asuhan Xabi Alonso. Ia bahkan jarang dimainkan pada laga-laga awal Piala Dunia Antarklub, memicu spekulasi soal kemungkinan hengkang.
Namun, Alonso kembali memberinya kesempatan tampil saat Madrid menghadapi WSG Tirol pada laga uji coba pramusim di Innsbruck, Austria, Rabu (13/8). Sang pemain turut mencetak satu gol dalam kemenangan 4-0 tersebut.
Sebelumnya, Rodrygo juga sempat jarang digunakan oleh pelatih sebelumnya, Carlo Ancelotti. Kondisi itu membuatnya dihubungkan dengan sejumlah klub besar seperti Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, hingga Manchester City.
Meski begitu, ada kabar yang menyebut Rodrygo tetap ingin memperjuangkan posisinya di bawah arahan Alonso.
Isyarat itu tampak dari unggahannya di media sosial sebelum laga melawan WSG Tirol saat mengunggah postingan seputar pertandingan dan mengucapkan Hala Madrid.
Pihak Madrid kabarnya juga tidak berniat melepas mantan bintang Santos tersebut bahkan memasang banderol sekitar 100 juta euro.
Sejak bergabung di Bernabeu pada 2019, Rodrygo telah menjadi salah satu pemain penting Los Blancos dengan catatan 68 gol dan 51 assist dari 270 pertandingan di berbagai ajang. (I-2)
Pelatih Xabi Alonso dikabarkan belum sepenuhnya puas dengan kekuatan skuadnya, Real Madrid.
KYLIAN Mbappe tampil gemilang dengan mencetak dua gol saat Real Madrid mengalahkan WSG Tirol 4-0 pada laga uji coba pramusim perdana mereka jelang musim 2025/26 di Innsbruck, Austria.
Real Madrid menutup rangkaian pramusim 2025/2026 dengan hasil gemilang setelah menghantam WSG Tirol dengan skor telak. Laga WSG Tirol vs Real Madrid berkesudahan 0-4.
Real Madrid memberikan kontrak anyar dengan durasi lima tahun atau hingga 30 Juni 2030 kepada Gonzalo Garcia.
Tottenham Hotspur dilaporkan telah menghubungi pihak Rodrygo dan siap menawarkan gaji tertinggi di klub untuk menjadikannya pusat proyek baru mereka.
REAL Madrid akan mengubah nama Stadion Santiago Bernabeu menjadi Stadion Bernabeu untuk keperluan komersial.
ROBERT Lewandowski disebut telah menjadi cerminan yang sebenarnya dari kemerosotan Barcelona di Liga Spanyol.
Milan berhasil curi tiga poin saat bertandang ke Santiago Bernabeu setelah mengalahkan Real Madrid 3-1.
Barcelona penuh percaya diri menatap laga El Clasico edisi pertama musim ini di kandang Real Madrid Minggu (27/10/2024) dini hari WIB
Kylian Mbappe menirukan gerakan idolanya Ronaldo saat Real Madrid memperkenalkannya sebagai 'Galactico' baru di Santiago Bernabeu pada Selasa (16/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved