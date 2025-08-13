Rodrygo Beri Sinyal Ingin Tetap di Real Madrid

Rodrygo.(Youtube Sky Sports News)

PEMAIN sayap Real Madrid, Rodrygo, memberi sinyal ingin tetap bertahan di Santiago Bernabeu meski namanya gencar dikaitkan dengan kepindahan pada bursa transfer musim panas ini. Masa depan pemain berusia 24 tahun itu menjadi sorotan sejak berakhirnya musim 2024/2025.

Rodrygo sempat kehilangan tempat di skuad utama di bawah asuhan Xabi Alonso. Ia bahkan jarang dimainkan pada laga-laga awal Piala Dunia Antarklub, memicu spekulasi soal kemungkinan hengkang.

Namun, Alonso kembali memberinya kesempatan tampil saat Madrid menghadapi WSG Tirol pada laga uji coba pramusim di Innsbruck, Austria, Rabu (13/8). Sang pemain turut mencetak satu gol dalam kemenangan 4-0 tersebut.

Sebelumnya, Rodrygo juga sempat jarang digunakan oleh pelatih sebelumnya, Carlo Ancelotti. Kondisi itu membuatnya dihubungkan dengan sejumlah klub besar seperti Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, hingga Manchester City.

Meski begitu, ada kabar yang menyebut Rodrygo tetap ingin memperjuangkan posisinya di bawah arahan Alonso.

Isyarat itu tampak dari unggahannya di media sosial sebelum laga melawan WSG Tirol saat mengunggah postingan seputar pertandingan dan mengucapkan Hala Madrid.

Pihak Madrid kabarnya juga tidak berniat melepas mantan bintang Santos tersebut bahkan memasang banderol sekitar 100 juta euro.

Sejak bergabung di Bernabeu pada 2019, Rodrygo telah menjadi salah satu pemain penting Los Blancos dengan catatan 68 gol dan 51 assist dari 270 pertandingan di berbagai ajang. (I-2)