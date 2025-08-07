Tottenham Hotspur Inginkan Rodrygo untuk Gantikan Son Heung-min

Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Pemain Real Madrid Rodrygo.(AFP/LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )

TOTTENHAM Hotspur tengah membidik bintang Real Madrid, Rodrygo, sebagai pengganti Son Heung-min yang akan bergabung dengan klub MLS, Los Angeles FC.

Rumor transfer ini mencuat seiring dengan perubahan dinamika dalam skuad Spurs di bawah asuhan pelatih baru, Thomas Frank, dan kebutuhan memperkuat lini serang menjelang musim baru.

Harian Spanyol AS, Rabu (6/8), melaporkan bahwa Spurs telah menghubungi pihak Rodrygo dan siap menawarkan gaji tertinggi di klub untuk menjadikannya pusat proyek baru mereka.

Baca juga : Arsenal Disebut Incar Rodrygo

Menurut AS, Real Madrid mematok harga 90 juta euro (Rp1,71 triliun) untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. The Lillywhites berupaya
menegosiasikan biaya transfer di bawah angka itu.

Sementara itu, Marca mengungkapkan bahwa Spurs telah mengajukan proposal awal untuk Rodrygo. 

CEO Tottenham Daniel Levy berambisi menjadikan pemain timnas Brasil itu sebagai 'permata mahkota' dalam proyek baru Spurs.

Baca juga : Tinggalkan Laga Uji Coba Madrid, Bale Makin Dekat ke Spurs

Namun, Rodrygo belum membuat keputusan final, bahkan kemungkinan tetap bertahan di Real Madrid untuk meyakinkan Xabi Alonso akan perannya di tim.

Rodrygo, yang bergabung dengan Real Madrid dari Santos pada 2019, mencatat sejumlah prestasi mengesankan. Dia memenangkan tiga gelar La Liga, dua Liga Champions, satu Piala Dunia Antarklub, dua Super Copa de Espana, dan satu Copa del Rey.

Rodrygo telah mencetak 54 gol dan 41 assist dalam 216 penampilan untuk Real Madrid hingga akhir musim 2024/25. Dia juga menjadi bagian penting dari timnas Brasil, dengan 23 cap dan 5 gol sejak debut pada 2019.

Mengingat bursa transfer musim panas yang masih berlangsung hingga akhir Agustus, nasib transfer Rodrygo akan terus menjadi sorotan. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
