Pulih dari Sakit, Berat Badan Mbappe Naik 4 Kg

Kylian Mbappe.(AFP/ADRIAN DENNIS)

PELATIH Real Madrid, Xabi Alonso, mengungkapkan bahwa bintang utama Los Blancos, Kylian Mbappe, mengalami peningkatan berat badan hingga empat kilogram hanya dalam kurun waktu sekitar sebulan.

Sebelumnya, kapten tim nasional Prancis itu sempat jatuh sakit dan mengalami penurunan berat badan ketika memperkuat Real Madrid di ajang Piala Dunia Antarklub 2025. Kondisi tersebut turut membuat massa otot Mbappe menyusut.

"Dia (Mbappe) mendapatkan kembali empat kilo berat badannya yang hilang di Piala Dunia Antarklub 2025. Saya tidak bisa memberitahu banyak kondisinya pada musim lalu karena saya tidak di sini," ujar Xabi Alonso.

Kembalinya kebugaran Mbappe terlihat jelas saat ia membantu Real Madrid menang 3-0 atas Oviedo di laga pekan kedua Liga Spanyol di Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Senin. Penyerang bernomor punggung 10 itu mencetak dua gol, masing-masing pada menit ke-37 dan ke-83.

Atas kontribusi tersebut, Xabi Alonso memberikan apresiasi kepada sang pemain yang dinilainya berbahaya baik saat menguasai bola maupun dalam menekan lawan ketika tim tidak sedang menguasai permainan.

"Dia melakukannya dengan sangat baik hari ini dan hari lainnya juga. Kami masih meningkatkan dan melihat apa yang perlu kami koreksi," ucap mantan pelatih Bayer Leverkusen tersebut.

"Kami baru bekerja sama belum lama ini, tapi saya pikir kami memiliki perasaan dan komunikasi yang positif," tambah Xabi.

Berkat penampilan gemilangnya, mantan striker Paris Saint-Germain itu kini memimpin daftar pencetak gol sementara Liga Spanyol. Ia sudah mengoleksi tiga gol dari dua pertandingan, sejajar dengan bomber Villarreal, Tajon Buchanan, yang juga mengemas tiga gol dari dua laga awal. (Ant/I-3)