Three Layers, Terobosan Holistik untuk Tubuh Ideal Sehat dan Seimbang

DALAM budaya modern yang semakin sadar akan kesehatan dan penampilan, memiliki tubuh ideal bukan sekadar soal mengecilkan ukuran pinggang atau menurunkan angka di timbangan.

Tubuh ideal yang sehat dan seimbang seharusnya mencerminkan kekuatan otot, elastisitas kulit, dan kadar lemak yang terjaga, semuanya dicapai melalui pendekatan yang benar dan berkelanjutan.

Sayangnya, masih banyak orang yang menempuh jalur instan demi hasil cepat, seperti diet ekstrem, prosedur penurunan berat badan agresif, atau olahraga berlebihan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan fisiologis tubuh.

Melihat kondisi tersebut, SAÉ Clinique, klinik kecantikan dan kesehatan berbasis di Gading Serpong, menghadirkan sebuah solusi inovatif: Three Layers only at SAÉ Clinique. Ini adalah program perawatan holistik pertama di Indonesia yang secara bersamaan menargetkan lemak, otot, dan kulit dalam satu rangkaian terapi terpadu.

"Seringkali, ketika kita terlalu fokus pada satu tujuan seperti mengurangi lemak, kita lupa mempertimbangkan kekuatan otot atau elastisitas kulit. Akibatnya, tubuh terlihat kecil tetapi tidak seimbang, kulit kendur, otot lemah, dan wajah kehilangan vitalitas," jelas Founder dan Medical Director SAÉ Clinique Sebastian dalam keterangannya, Selasa (22/7).

Di tengah dorongan untuk cepat terlihat kurus atau langsing, banyak orang justru menghadapi efek samping tak diinginkan, seperti hilangnya massa otot (muscle loss), gangguan metabolisme, serta kulit yang kendur dan lelah. Fenomena ini sering kali muncul karena metode penurunan berat badan yang terlalu agresif atau kurang menyeluruh. Tanpa menjaga kekuatan otot dan elastisitas kulit, hasil fat loss justru menciptakan bentuk tubuh yang datar, tidak terdefinisi, dan kurang sehat secara keseluruhan.

"Jika hanya fokus pada satu aspek saja, misalnya membakar lemak tanpa membangun otot atau menjaga kulit, hasil akhirnya bisa membuat tubuh terlihat lebih kecil tetapi tidak proporsional. Wajah bisa tampak lelah, tubuh kehilangan postur, dan kulit menjadi longgar," terang Sebastian.

Menyentuh akar masalah

Three Layers diciptakan sebagai pendekatan integratif yang menyentuh tiga lapisan tubuh, yakni lapisan lemak yang harus dikontrol, otot yang harus diperkuat, dan kulit yang harus dijaga kekenyalannya. Tak hanya itu, program ini juga memperhatikan peran penting dari fascia, jaringan ikat yang menyatukan struktur tubuh dan menjaga keseimbangan antara komponen-komponen tersebut.

"Fascia ibarat lem perekat antara lapisan tubuh. Jika salah satu terganggu karena inflamasi, kehilangan otot, atau kelebihan lemak, efeknya bisa menjalar ke seluruh bentuk tubuh," ujar Sebastian.

Dengan kata lain, tubuh adalah satu sistem yang saling terhubung. Karena itu, pendekatan perawatan juga harus mempertimbangkan keterhubungan tersebut.

Melalui teknologi medis terkini dan strategi personalisasi yang cermat, Three Layers menghadirkan solusi yang tidak hanya aman, tapi juga efektif dan berkelanjutan. Prosedur dalam program ini dirancang untuk membantu pasien mendapatkan hasil alami yang bertahan lama, tanpa ketergantungan pada prosedur invasif atau hasil instan yang tak bertahan.

Lebih dari sekadar layanan kecantikan, SAÉ Clinique membawa filosofi perawatan mindful yang mengedepankan kesadaran, edukasi, dan koneksi antara tubuh dan jiwa. Three Layers menjadi representasi dari nilai-nilai bahwa tubuh tidak perlu dipaksa berubah secara ekstrem, tetapi dirawat dengan kasih dan pemahaman.

"Three Layers adalah cara paling seimbang untuk merawat diri tanpa kehilangan identitasmu. Di SAÉ, kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa untuk menjadi sehat dan indah bukan tentang menjadi cepat langsing atau instan kencang, tapi tentang merawat tubuh dengan penuh kesadaran dan cinta," kata Sebastian menegaskan.

Dalam lanskap industri kecantikan yang kerap terjebak pada standar ideal semu, SAÉ Clinique tampil berbeda. Ia mengajak publik untuk tidak hanya fokus pada tampilan luar, melainkan juga pada keseimbangan tubuh, kekuatan otot, dan kesehatan kulit sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Dengan inovasi Three Layers, SAÉ Clinique memperkuat posisinya sebagai pionir perawatan tubuh holistik di Indonesia. Di tengah gelombang tren instan, klinik ini menawarkan sesuatu yang lebih tulus: kesehatan, estetika, dan cinta diri dalam satu kesatuan harmonis. (Put/E-1)