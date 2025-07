Viva Aesthetic Clinic Tawarkan Solusi Kecantikan Inovatif untuk Profesional

Pembukaan Viva Aesthetic Clinic(Dok Viva Aesthetic Clinic)

URBAN Industri klinik kecantikan di Indonesia terus bertransformasi mengikuti tuntutan konsumen modern yang semakin sadar akan pentingnya perawatan diri. Tak hanya mengincar hasil cepat, masyarakat kini mengedepankan keamanan, efektivitas, serta pendekatan ilmiah dalam setiap perawatan kecantikan.



Untuk itu, kehadiran Viva Aesthetic Clinic di kawasan perkantoran Sudirman menjadi langkah strategis yang menggabungkan konsep praktis, profesional, dan inovatif. Dengan mengusung tema The Future of Beauty: All Impressive and Innovative, Viva Aesthetic Clinic memperkenalkan pendekatan baru terhadap kecantikan yang menyasar pekerja kantoran yang aktif dan dinamis. Klinik ini menawarkan perawatan dengan waktu singkat namun hasil nyata, seperti Lunch Break Express Treatment yang hanya membutuhkan 30–40 menit.



Salah satu varian unggulannya, PICO-Rejuve Bio-Exosome, menggunakan teknologi laser PICO untuk mengatasi hiperpigmentasi dan tanda-tanda penuaan. Viva juga menyediakan teknologi kecantikan terbaru dari Korea melalui treatment D2PL-Melting Film dan HIFU-Lifte Bio-Exosome.



Semua prosedur ditangani oleh tenaga medis profesional dan menggunakan protokol medis yang terpercaya. Direktur PYFA Group Yenfrino Gunadi menyampaikan Viva Aesthetic Clinic hadir dengan konsep yang membedakannya dari klinik kecantikan lainnya.



"Mewujudkan Timeless Beauty, Backed by Innovation dengan fondasi utama yaitu tim medis yang profesional, treatment inovatif yang safe & trusted. Kami percaya dengan value tersebut dapat menciptakan solusi yang efektif," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (6/7).



Dalam acara pembukaan, juga digelar talkshow bersama Oktavian Tamon, pakar anti-aging terkemuka yang mengangkat tema Face Sculpting + Skin Quality: Kombinasi Rahasia Tampil Lebih Muda & Segar. Pendekatan ini menekankan pentingnya kontur wajah dan kualitas kulit dalam meraih penampilan yang awet muda dan alami.



Associate Clinic Manager Viva Aesthetic Clinic Novianti Handayani, menambahkan, Viva Aesthetic Clinic adalah cerminan dari inovasi kecantikan. Klinik kami menawarkan perawatan Skin Quality hingga Face Sculpting, didukung teknologi terkini dan protokol medis terpercaya, untuk memberikan solusi kecantikan yang aman, efektif, dan terdepan.



"Keberadaan klinik di kawasan bisnis memberi kemudahan bagi profesional yang ingin memanfaatkan waktu istirahat untuk memperbaiki penampilan tanpa mengganggu rutinitas kerja," tuturnya. (E-4)