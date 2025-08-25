Headline
KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

Dhika Kusuma Winata
25/8/2025 12:27
Xabi Alonso Redam Isu Transfer Real Madrid, Beri Sinyal Tak Lepas Pemain
Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso.(Dok. Realmadrid.com)

PELATIH Real Madrid, Xabi Alonso, memberi sinyal tidak berencana melepas pemain yang kencang dirumorkan akan hengkang pada bursa transfer musim ini. Seusai kemenangan atas Real Oviedo pada pekan ke-2 La Liga, Alonso menegaskan seluruh anggota skuad memiliki peran penting dan akan dibutuhkan sepanjang musim.

Real Madrid meraih kemenangan 3-0 atas Real Oviedo, Senin (25/8) dini hari WIB. Dua gol Kylian Mbappe dan satu tambahan dari Vinicius Junior memastikan Los Blancos pulang dengan tiga poin penuh.

Alonso melakukan sejumlah rotasi sejak awal laga. Nama-nama seperti Rodrygo, Franco Mastantuono, Antonio Rudiger, dan Dani Carvajal diturunkan sebagai starter. Hal itu berbeda dengan laga sebelumnya melawan Osasuna ketika para pemain tersebut mereka hanya menghuni bangku cadangan.

Usai pertandingan, Alonso mengaku puas dengan performa tim secara keseluruhan. Jawaban Alonso menjadi sinyal tegas untuk meredam rumor soal masa depan beberapa pemain, termasuk Vinicius dan Rodrygo.

Alonso menegaskan semua pemain memiliki peran penting musim ini. Rotasi menurutnya akan menjadi bagian dari strategi Madrid sepanjang kompetisi.

“Kami membutuhkan semua orang. Mereka yang menjadi starter, mereka yang memulai dari bangku cadangan, dan akan ada banyak pertandingan untuk semua pemain. Kami punya 25 pemain dalam skuad, dan saya akan mencoba memaksimalkan kemampuan mereka,” kata Alonso dikutip Sportingnews.

Vinicius Jr, meski masuk sebagai pengganti, tetap mencuri perhatian dengan torehan satu gol dan satu assist hanya dalam waktu 31 menit bermain.

“Vini penting hari ini, dan saya ingin semua orang bisa berkontribusi serta siap bermain. Itu akan menjadi motto kami sepanjang tahun,” tambahnya.

Dalam laga itu, Mbappe menjadi bintang dengan dua gol yang mengukuhkan dirinya sebagai top skor sementara La Liga. Dia kini mengoleksi tiga gol hanya dari dua pertandingan.  (H-3)



Editor : Putri Rosmalia
