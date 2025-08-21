Rodrygo Dicadangkan oleh Alonso, Sinyal Pindah ke Liga Inggris?

Rodrygo.(AFP/PAUL ELLIS)

PELATIH Real Madrid, Xabi Alonso, angkat bicara mengenai keputusannya mencadangkan Rodrygo pada kemenangan Los Blancos 1-0 atas Osasuna di Santiago Bernabeu, Rabu (20/8). Alonso irit bicara soal spekulasi masa depan Rodrygo yang masih terus berkembang.

Laga tersebut menjadi debut Alonso sebagai pelatih Madrid di La Liga setelah menggantikan Carlo Ancelotti pada akhir musim lalu. Gol tunggal kemenangan dicetak Kylian Mbappe melalui titik putih di babak kedua.

Dalam formasi lini depan, Alonso memilih menurunkan Brahim Diaz, Vinicius Junior, dan Mbappe sejak awal, lalu memasukkan Franco Mastantuono dan Gonzalo Garcia dari bangku cadangan. Namun, Rodrygo tidak mendapat kesempatan bermain hingga laga berakhir.

Keputusan itu memunculkan spekulasi baru soal masa depan Rodrygo. Penyerang Brasil tersebut belakangan dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Primer Inggris, termasuk Arsenal, Liverpool, dan Manchester City.

Menanggapi hal tersebut, Alonso menegaskan bahwa pilihannya murni keputusan teknis.

“Rodrygo? Tidak ada apa-apa. Saya tentu saja menghitung Rodrygo dalam rencana tim. Ini hanya satu pertandingan dan ini keputusan saya,” kata Alonso dikutip Sportsmole.

Di sisi lain, Manchester City disebut sebagai salah satu peminat potensial. Namun menurut laporan Fabrizio Romano, peluang transfer tersebut masih kecil.

Pasalnya, City baru akan bergerak meminang Rodrygo jika Savinho benar-benar jadi bergabung me Tottenham Hotspur.

Selain itu, manajemen the Citizens disebut-sebut enggan merekrut Rodrygo pada bursa transfer kali ini mengingat Savinho sendiri masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2029 sejak direkrut pada musim panas lalu. (I-3)