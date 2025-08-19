Xabi Alonso Akui Real Madrid Minim Waktu Persiapan Jelang Laga La Liga Kontra Osasuna

Pelatih Real Madrid Xabi Alonso berbicara dalam konferensi pers menjelang laga La Liga kontra Osasuna.(AFP/JAVIER SORIANO)

PELATIH Real Madrid Xabi Alonso menegaskan timnya tidak akan mencari alasan meskipun hanya memiliki waktu persiapan pramusim yang minim menjelang laga pembuka La Liga 2025/26 melawan Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (20/8) dini hari WIB.

Real Madrid baru memulai latihan pramusim pada 5 Agustus, hanya 15 hari sebelum pertandingan melawan Osasuna. Waktu yang terbatas ini disebabkan oleh partisipasi tim di Club World Cup, yang membuat para pemain baru kembali dari libur panjang.

"Dari segi kesehatan pemain, setelah musim yang panjang, kami ingin memiliki waktu persiapan yang lebih banyak," ujar Alonso dalam

konferensi pers yang dikutip dari situs resmi Real Madrid, Selasa (18/8)

"Namun, kenyataannya tidak demikian. Hanya dua pekan, tapi kami tidak akan mencari alasan. Tim ini siap bertanding besok," tegasnya.

Real Madrid sempat mengajukan permintaan untuk menunda pertandingan melawan Osasuna guna mendapatkan waktu persiapan tambahan, tetapi permintaan tersebut ditolak hakim federasi sepak bola Spanyol.

Menurut putusan hakim, meskipun pemain berhak mendapatkan istirahat minimal 21 hari, tidak ada kewajiban untuk memberikan waktu persiapan fisik tambahan.

Alonso juga mengungkapkan bahwa pemain baru, Franco Mastantuono, yang baru bergabung pekan lalu setelah pada Kamis (14/8), berpeluang tampil melawan Osasuna.

"Saat pertama kali berbicara dengannya, kepribadiannya membuat saya terkesan. Dia baru 17 tahun (sekarang 18 tahun), tetapi sudah seperti pemain dewasa dengan kepercayaan diri tinggi. Dia tidak gentar bergabung dengan Real Madrid," ungkap Alonso.

"Dalam waktu singkat, kami melihat dia akan cepat beradaptasi. Dia bisa mendapatkan menit bermain besok. Dia akan membawa kualitas,

energi, dan semangat juang khas Argentina," imbuhnya.

Real Madrid telah mendatangkan empat pemain baru untuk skuad utama musim ini, termasuk Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, dan Mastantuono.

Namun, Real Madrid harus menghadapi Osasuna tanpa sejumlah pemain kunci. Jude Bellingham masih dalam pemulihan pascaoperasi bahu, sementara Endrick, Eduardo Camavinga, dan Ferland Mendy juga absen karena cedera. Antonio Rudiger tidak dapat bermain akibat skorsing.

Real Madrid berharap dapat memanfaatkan dukungan publik Bernabeu untuk memulai musim dengan kemenangan, sekaligus menunjukkan bahwa keterbatasan waktu persiapan tidak akan menghalangi ambisi mereka untuk mempertahankan gelar La Liga dan bersaing di berbagai kompetisi musim ini. (Ant/Z-1)