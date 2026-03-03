Real Madrid Konfirmasi Cedera Lutut Kylian Mbappe, Absen Lawan Man City?

Real Madrid resmi mengonfirmasi Kylian Mbappe mengalami cedera lutut kiri. Bintang Prancis ini diragukan tampil melawan Manchester City di Liga Champions.(Real Madrid)

RAKSASA Spanyol, Real Madrid, akhirnya memberikan kejelasan mengenai kondisi bintang mereka, Kylian Mbappe. Melalui pernyataan resmi pada Senin malam waktu setempat, klub mengonfirmasi penyerang asal Prancis tersebut mengalami cedera pada lutut kirinya.

Kabar ini muncul di tengah ketidakpastian mengenai kapan sang pemain bisa kembali merumput. Mbappe diketahui telah berjuang melawan rasa sakit di lututnya selama tiga bulan terakhir, yang menyebabkannya absen dalam total enam pertandingan selama periode tersebut.

Pernyataan Resmi Pihak Klub

Menjelang laga lanjutan La Liga melawan Getafe, tim medis Los Blancos merilis detail mengenai diagnosis cedera Mbappe setelah melakukan serangkaian tes intensif.

"Menyusul tes yang dilakukan terhadap pemain kami Kylian Mbappe oleh dokter spesialis Prancis, di bawah pengawasan Layanan Medis Real Madrid, diagnosis keseleo pada lutut kiri dan kesesuaian perawatan konservatif yang dijalani telah dikonfirmasi. Menunggu perkembangan lebih lanjut."

Sebelum pernyataan ini dirilis, situasi Mbappe sempat simpang siur. Pekan lalu, manajer Alvaro Arbeloa menyatakan sang pemain akan bugar untuk laga Liga Champions melawan Benfica. Namun, kurang dari 24 jam kemudian, Mbappe justru dicoret dari skuad tanpa lini masa pemulihan yang jelas.

Ketegangan dan Pencarian Opini Kedua

Situasi ini kabarnya memicu ketegangan di internal klub. Melansir laporan Marca, Mbappe dilaporkan telah terbang ke Prancis untuk mencari opini kedua dari tim medis kepercayaannya. Muncul spekulasi kapten Timnas Prancis tersebut merasa penanganan cederanya di Madrid kurang optimal.

Meski ada kekhawatiran terkait pemulihan jangka panjang, Mbappe tetap bersikeras untuk tidak menempuh jalur operasi. Ia memilih pengobatan konservatif demi menghindari risiko absen panjang. Fokus utama Mbappe saat ini adalah memastikan kondisi fisiknya berada di level puncak saat membela Prancis di Piala Dunia musim panas mendatang.

Terancam Absen di Laga Besar

Keputusan untuk menjalani perawatan tanpa operasi membawa konsekuensi pada jadwal kembalinya sang bintang ke lapangan hijau. Kabar terbaru menyebutkan Mbappe menjadi keraguan besar bagi Real Madrid untuk laga krusial babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City.

Kehilangan Mbappe tentu menjadi pukulan telak bagi skuat asuhan Arbeloa, mengingat peran vital sang penyerang dalam lini serang Madrid di kompetisi Eropa. Tim medis kini terus memantau perkembangan harian untuk melihat apakah proses penyembuhan konservatif ini dapat berjalan lebih cepat dari perkiraan. (Football-Espana/Z-2)