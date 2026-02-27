Rumor Juergen Klopp Tinggalkan Red Bull: Real Madrid dan Timnas Jerman Menanti?

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MASA depan Juergen Klopp di imperium sepak bola Red Bull kini menjadi tanda tanya besar. Meski baru menjabat sebagai Head of Global Soccer sejak Januari 2025, laporan terbaru dari Austria menyebutkan bahwa pria berusia 58 tahun itu berpotensi mengakhiri kontraknya lebih cepat pada musim panas 2026.
Menurut laporan Salzburger Nachrichten, manajemen Red Bull dikabarkan kurang puas dengan perkembangan teknis di jaringan klub mereka. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan antara lain:
Kabar keinginan Klopp untuk hengkang langsung memicu spekulasi kembalinya sang mentor ke pinggir lapangan. Real Madrid disebut-sebut menjadi peminat utama jika mereka memutuskan untuk melakukan penyegaran di kursi pelatih. Selain Los Blancos, kursi pelatih Timnas Jerman setelah Piala Dunia 2026 juga menjadi opsi yang sangat masuk akal bagi Klopp.
CEO Red Bull, Oliver Mintzlaff, membantah keras kabar ini dalam wawancaranya dengan Sky Sports Germany. "Itu benar-benar berita bohong. Kami sangat puas dengan kerja Juergen. Dia terus berkomunikasi secara intensif dengan seluruh direktur olahraga kami untuk membangun filosofi jangka panjang," tegas Mintzlaff.
|Klub
|Posisi Liga
|Status
|RB Leipzig
|5 (Bundesliga)
|Perebutan Tiket UCL
|RB Salzburg
|1 (Austrian Bundesliga)
|Dominasi Lokal
|Leeds United
|18 (Liga Primer Inggris)
|Zona Degradasi
Hingga saat ini, Klopp sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai rumor tersebut. Namun, dengan kontrak yang masih tersisa hingga 2029, setiap langkah keluar akan memerlukan negosiasi kompensasi yang sangat besar atau adanya klausul khusus "pekerjaan impian" yang selama ini sering dirumorkan ada dalam kesepakatannya.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Max Verstappen, secara terbuka menyatakan harapannya Red Bull bisa tampil lebih kompetitif demi menandingi dominasi Mercedes di Formula 1 musim ini.
Max Verstappen, harus puas finis di posisi keenam GP Australia dengan selisih waktu yang cukup mencolok, yakni 54,617 detik dari sang pemenang, pembalap Merceds George Russell.
Di serial dokumenter Netflix, Formula 1: Drive to Survive, Horner membantah keras spekulasi yang menyebut bahwa Max Verstappen dan pihak manajemennya menjadi dalang di balik pemecatannya.
Red Bull Ford Powertrains langsung dinilai sebagai paket mesin terkuat jelang era regulasi 2026 setelah data uji coba pramusim di Bahrain menunjukkan keunggulan performa.
Pembalap Red Bull Isack Hadjar kehilangan kendali di tikungan terakhir yang sangat cepat. Mobilnya melintir dan menghantam pembatas jalan dengan bagian belakang terlebih dahulu.
Federico Valverde mencetak gol roket di masa injury time untuk membawa Real Madrid menang 2-1 atas Celta Vigo di Stadion Balaidos.
Real Madrid datang ke Balaídos dengan luka menganga setelah dua kekalahan beruntun yang mengancam peluang juara mereka.
Melihat hasil La Liga, Real Madrid kalah dari Getafe Pelatih Madrid Alvaro Arbeloa, menegaskan timnya belum menyerah dalam perburuan gelar Liga Spanyol
LANGKAH Real Madrid dalam perburuan gelar La Liga kian berat. Los Blancos takluk 0-1 dari Getafe di Santiago Bernabeu, Selasa (3/3) tertinggal empat poin dari Barcelona di Klasemen Liga Spanyol
Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menegaskan timnya tidak akan melempar handuk dalam perburuan gelar La Liga meski baru saja dipermalukan Getafe.
Getafe berhasil mencuri poin penuh di kandang Real Madrid untuk pertama kalinya sejak 2008. Kekalahan ini membuat Los Blancos tertinggal 4 poin dari Barcelona.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved