Daftar Lengkap Perempat Final Liga Champions, Ada Big Match Real Madrid vs Bayern Muenchen

BABAK perempat final Liga Champions 2025/2026 menyajikan duel-duel kelas berat yang layak disebut sebagai final kepagian. Pertemuan antara Real Madrid dan Bayern Muenchen menjadi sorotan utama, mengingat keduanya merupakan tim dengan koleksi trofi terbanyak yang tersisa di kompetisi ini.

Jadwal Lengkap Perempat Final

Pertandingan Leg 1 (7-8 April) Leg 2 (14-15 April) Real Madrid vs Bayern Muenchen Bernabeu Allianz Arena PSG vs Liverpool Parc des Princes Anfield Barcelona vs Atletico Madrid Camp Nou Metropolitano Sporting CP vs Arsenal Jose Alvalade Emirates

Analisis Peluang Juara

Berdasarkan data statistik Opta per Maret 2026, Arsenal memimpin bursa calon juara dengan peluang 27,4%. Hal ini didorong oleh performa stabil Bukayo Saka dkk serta jalur bagan yang dianggap lebih ringan dibandingkan sisi bagan lainnya yang dihuni Real Madrid dan Bayern Munchen.

Poin Kunci: Bayern Muenchen menjadi tim paling produktif di 16 besar dengan total 10 gol.

menjadi tim paling produktif di 16 besar dengan total 10 gol. Real Madrid memiliki rekor pertahanan terbaik setelah membatasi Manchester City hanya mencetak satu gol dalam dua pertemuan.

memiliki rekor pertahanan terbaik setelah membatasi Manchester City hanya mencetak satu gol dalam dua pertemuan. PSG berstatus sebagai juara bertahan yang mengincar gelar berturut-turut (back-to-back).

Final Liga Champions musim ini akan diselenggarakan di Puskas Arena, Budapest pada tanggal 30 Mei 2026. Dengan komposisi tim yang ada, diprediksi akan lahir juara baru atau kembalinya dominasi tim tradisional seperti Real Madrid dan Bayern Munchen di panggung tertinggi Eropa.

Persaingan musim ini tergolong sangat ketat dengan dominasi wakil Spanyol dan Inggris. Berikut adalah analisis peluang tim-tim unggulan untuk mengangkat trofi di Puskas Arena, Budapest pada 30 Mei 2026:

1. Arsenal (Peluang: 27,4%)

The Gunners menjadi favorit utama versi superkomputer Opta. Performa konsisten di liga domestik dan kedalaman skuad asuhan Mikel Arteta menjadi alasan utama. Menghadapi Sporting CP di perempat final dianggap sebagai jalur yang relatif lebih menguntungkan dibandingkan bagan lainnya.

2. Bayern Muenchen (Peluang: 14,3%)

Raksasa Jerman ini menunjukkan keganasan luar biasa setelah menyingkirkan Atalanta dengan agregat telak 10-2. Di bawah asuhan Vincent Kompany, Bayern kembali menjadi mesin gol yang menakutkan, meski mereka harus melewati hadangan "Raja Eropa", Real Madrid, di babak ini.

3. Liverpool (Peluang: 12,8%)

Kebangkitan Liverpool di bawah asuhan Arne Slot terlihat jelas saat mereka membalikkan keadaan melawan Galatasaray. Mentalitas juara di kompetisi Eropa menjadi modal besar, namun duel melawan juara bertahan PSG akan menjadi ujian sesungguhnya bagi The Reds.

4. Paris Saint-Germain (Peluang: 10,5%)

Sebagai juara bertahan, PSG tetap menjadi ancaman serius. Keunggulan agregat 8-2 atas Chelsea di babak sebelumnya membuktikan bahwa tim asal Prancis ini memiliki efisiensi serangan yang sangat tinggi meski tanpa nama-nama megabintang lama.

5. Real Madrid (Peluang: 8,5%)

Meskipun persentase statistik menempatkan mereka di posisi lebih rendah, Real Madrid tidak pernah bisa diremehkan di Liga Champions. Keberhasilan menyingkirkan Manchester City dengan agregat 5-1 menunjukkan bahwa "DNA UCL" mereka masih sangat kuat, terutama dengan performa Vinicius Jr yang sedang di puncak.

6. Barcelona & Atletico Madrid

Duel sesama wakil Spanyol ini menjamin satu tempat bagi La Liga di semifinal. Barcelona tampil impresif dengan menghancurkan Newcastle (agregat 8-3), sementara Atletico tetap dengan gaya pragmatisnya yang sulit ditembus dalam format dua leg.

Prediksi Jalur Semifinal

Berdasarkan bagan (bracket) yang telah ditetapkan UEFA:

Semifinal 1: Pemenang (PSG vs Liverpool) vs Pemenang (Real Madrid vs Bayern Muenchen).

Semifinal 2: Pemenang (Barcelona vs Atletico Madrid) vs Pemenang (Sporting CP vs Arsenal).

Jalur pertama (Semifinal 1) dianggap sebagai "Bagan Neraka" karena mempertemukan empat tim dengan sejarah dan kualitas skuad paling mentereng musim ini.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.