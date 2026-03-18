Prediksi Liga Champions: Bayern Muenchen vs Atalanta, Misi Mustahil La Dea di Allianz Arena

BAYERN Muenchen berada di atas angin saat menjamu Atalanta dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions 2025/2026, Kamis (19/3) dini hari WIB. Kemenangan telak 6-1 pada leg pertama di Bergamo membuat langkah Die Roten menuju perempat final hampir tidak terbendung.

Namun, badai cedera dan suspensi pemain kunci menjadi tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Vincent Kompany untuk menuntaskan laga ini dengan profesional.

Detail Pertandingan

Pertandingan: Bayern Muenchen vs Atalanta (Leg 2 Babak 16 Besar UCL)

Bayern Muenchen vs Atalanta (Leg 2 Babak 16 Besar UCL) Waktu: Kamis, 19 Maret 2026 | 03.00 WIB

Kamis, 19 Maret 2026 | 03.00 WIB Stadion: Allianz Arena, Muenchen

Allianz Arena, Muenchen Agregat: Bayern Muenchen 6-1 Atalanta

Analisis Kekuatan: Badai Absensi di Kubu Tuan Rumah

Meski unggul margin lima gol, Bayern Muenchen kehilangan banyak pilar. Joshua Kimmich dan Michael Olise (pahlawan leg pertama dengan dua gol) harus absen karena akumulasi kartu kuning.

Di sektor kiper, Manuel Neuer dan Sven Ulreich masih dibekap cedera, memaksa kiper muda Jonas Urbig untuk segera pulih dari gegar otak ringan agar bisa tampil sebagai starter.

Jamal Musiala dan Alphonso Davies juga diragukan tampil setelah mengalami cedera di leg pertama. Vincent Kompany kemungkinan akan melakukan rotasi besar, termasuk mempertimbangkan untuk memarkir Dayot Upamecano dan Konrad Laimer yang terancam suspensi di babak berikutnya jika menerima kartu kuning lagi.

Informasi Penting: Atalanta datang dengan modal hasil imbang 1-1 melawan Inter Milan di Serie A. Meskipun peluang lolos tipis, La Dea dikenal sebagai tim yang mampu memberikan kejutan di kompetisi Eropa.

Prediksi Susunan Pemain

Bayern Muenchen (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Tom Bischof; Pavlovic, Goretzka; Serge Gnabry, Luis Diaz, Leroy Sane; Harry Kane.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

Statistik (Leg 1) Atalanta Bayern Muenchen Skor Akhir 1 6 Penguasaan Bola 42% 58% Total Tembakan 9 18

Kesimpulan & Prediksi Skor

Meskipun Bayern Muenchen tampil pincang tanpa beberapa pemain kunci, kualitas kedalaman skuad mereka masih jauh di atas Atalanta. Bermain di Allianz Arena akan memberikan motivasi tambahan bagi pemain pelapis untuk membuktikan diri. Atalanta mungkin akan mencetak gol, namun sulit melihat mereka membalikkan keadaan agregat 1-6.

Prediksi Media Indonesia: Bayern Muenchen 2-1 Atalanta (Agregat 8-2).

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.