Prediksi Liga Champions: Bayern Muenchen vs Atalanta, Misi Mustahil La Dea di Allianz Arena

BAYERN Muenchen berada di atas angin saat menjamu Atalanta dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions 2025/2026, Kamis (19/3) dini hari WIB. Kemenangan telak 6-1 pada leg pertama di Bergamo membuat langkah Die Roten menuju perempat final hampir tidak terbendung.
Namun, badai cedera dan suspensi pemain kunci menjadi tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Vincent Kompany untuk menuntaskan laga ini dengan profesional.
Detail Pertandingan
- Pertandingan: Bayern Muenchen vs Atalanta (Leg 2 Babak 16 Besar UCL)
- Waktu: Kamis, 19 Maret 2026 | 03.00 WIB
- Stadion: Allianz Arena, Muenchen
- Agregat: Bayern Muenchen 6-1 Atalanta
Analisis Kekuatan: Badai Absensi di Kubu Tuan Rumah
Meski unggul margin lima gol, Bayern Muenchen kehilangan banyak pilar. Joshua Kimmich dan Michael Olise (pahlawan leg pertama dengan dua gol) harus absen karena akumulasi kartu kuning.
Di sektor kiper, Manuel Neuer dan Sven Ulreich masih dibekap cedera, memaksa kiper muda Jonas Urbig untuk segera pulih dari gegar otak ringan agar bisa tampil sebagai starter.
Jamal Musiala dan Alphonso Davies juga diragukan tampil setelah mengalami cedera di leg pertama. Vincent Kompany kemungkinan akan melakukan rotasi besar, termasuk mempertimbangkan untuk memarkir Dayot Upamecano dan Konrad Laimer yang terancam suspensi di babak berikutnya jika menerima kartu kuning lagi.
Prediksi Susunan Pemain
Bayern Muenchen (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Tom Bischof; Pavlovic, Goretzka; Serge Gnabry, Luis Diaz, Leroy Sane; Harry Kane.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.
|Statistik (Leg 1)
|Atalanta
|Bayern Muenchen
|Skor Akhir
|1
|6
|Penguasaan Bola
|42%
|58%
|Total Tembakan
|9
|18
Kesimpulan & Prediksi Skor
Meskipun Bayern Muenchen tampil pincang tanpa beberapa pemain kunci, kualitas kedalaman skuad mereka masih jauh di atas Atalanta. Bermain di Allianz Arena akan memberikan motivasi tambahan bagi pemain pelapis untuk membuktikan diri. Atalanta mungkin akan mencetak gol, namun sulit melihat mereka membalikkan keadaan agregat 1-6.
Prediksi Media Indonesia: Bayern Muenchen 2-1 Atalanta (Agregat 8-2).
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.