Preview Liga Europa: Braga vs Ferencvaros, Misi Comeback Sulit di Estadio Municipal

Laga leg kedua 16 besar Liga Europa antara Braga dan Ferencvaros

BRAGA mengemban misi berat untuk membalikkan keadaan saat menjamu wakil Hungaria, Ferencvaros, di laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2026. Pertandingan ini akan digelar di Estadio Municipal de Braga pada Rabu (18/3) malam WIB.

Kekalahan 0-2 di Groupama Arena, pekan lalu, memaksa anak asuh Carlos Vicens untuk menang dengan selisih minimal tiga gol jika ingin lolos langsung ke perempat final.

Sebaliknya, Ferencvaros yang dilatih legenda Irlandia, Robbie Keane, hanya butuh hasil imbang atau kalah dengan selisih satu gol untuk mencetak sejarah di kompetisi Eropa.

Kondisi Tim: Harapan dari Victor Gomez

Kabar baik bagi pendukung tuan rumah adalah kembalinya bek sayap kanan, Victor Gomez, yang absen di leg pertama karena suspensi. Kehadirannya diharapkan mampu menambah daya dobrak dari sisi sayap yang tumpul di Budapest. Namun, Braga masih kehilangan Adrian Barisic dan Vitor Carvalho yang dibekap cedera panjang.

Di kubu tim tamu, Ferencvaros datang dengan kepercayaan diri tinggi meski harus kehilangan gelandang kreatif Kristoffer Zachariassen yang terkena akumulasi kartu kuning. Stefan Gartenmann juga dipastikan absen karena belum pulih dari cedera otot.

Statistik Kunci & Fakta Pertandingan

Detail Pertandingan Informasi Stadion Estadio Municipal de Braga (Braga, Portugal) Skor Agregat Braga 0 - 2 Ferencvaros Pemain Kunci Ricardo Horta (Braga), Lenny Joseph (Ferencvaros)

Prediksi Susunan Pemain

Braga (3-4-2-1):

Hornicek; Niakate, Lagerbielke, Arrey-Mbi; Victor Gomez, Moutinho, Grillitsch, Dorgeles; Zalazar, Ricardo Horta; Pau Victor.

Ferencvaros (3-5-2):

Grof; Gomez, Raemaekers, Cisse; Makreckis, Madarasz, Kanichowsky, Abu Fani, O'Dowda; Lenny Joseph, Bamidele Yusuf.

Catatan Redaksi: Braga memiliki rekor kandang yang impresif di kompetisi Eropa musim ini. Jika mereka mampu mencetak gol cepat di 15 menit pertama, tekanan akan berpindah sepenuhnya ke pundak para pemain Ferencvaros.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.