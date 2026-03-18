Preview Liga Europa: Braga vs Ferencvaros, Misi Comeback Sulit di Estadio Municipal

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BRAGA mengemban misi berat untuk membalikkan keadaan saat menjamu wakil Hungaria, Ferencvaros, di laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2026. Pertandingan ini akan digelar di Estadio Municipal de Braga pada Rabu (18/3) malam WIB.
Kekalahan 0-2 di Groupama Arena, pekan lalu, memaksa anak asuh Carlos Vicens untuk menang dengan selisih minimal tiga gol jika ingin lolos langsung ke perempat final.
Sebaliknya, Ferencvaros yang dilatih legenda Irlandia, Robbie Keane, hanya butuh hasil imbang atau kalah dengan selisih satu gol untuk mencetak sejarah di kompetisi Eropa.
Kabar baik bagi pendukung tuan rumah adalah kembalinya bek sayap kanan, Victor Gomez, yang absen di leg pertama karena suspensi. Kehadirannya diharapkan mampu menambah daya dobrak dari sisi sayap yang tumpul di Budapest. Namun, Braga masih kehilangan Adrian Barisic dan Vitor Carvalho yang dibekap cedera panjang.
Di kubu tim tamu, Ferencvaros datang dengan kepercayaan diri tinggi meski harus kehilangan gelandang kreatif Kristoffer Zachariassen yang terkena akumulasi kartu kuning. Stefan Gartenmann juga dipastikan absen karena belum pulih dari cedera otot.
Detail Pertandingan
Informasi
Stadion
Estadio Municipal de Braga (Braga, Portugal)
Skor Agregat
Braga 0 - 2 Ferencvaros
Pemain Kunci
Ricardo Horta (Braga), Lenny Joseph (Ferencvaros)
Hornicek; Niakate, Lagerbielke, Arrey-Mbi; Victor Gomez, Moutinho, Grillitsch, Dorgeles; Zalazar, Ricardo Horta; Pau Victor.
Grof; Gomez, Raemaekers, Cisse; Makreckis, Madarasz, Kanichowsky, Abu Fani, O'Dowda; Lenny Joseph, Bamidele Yusuf.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
