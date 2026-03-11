Preview Liga Europa: Ferencvaros vs Braga: Duel Kuda Hitam di Babak 16 Besar

Laga leg pertama 16 besar Liga Europa antara Ferencvaros dan Braga(chatgpt)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Budapest saat wakil Hungaria, Ferencvaros, menjamu utusan Portugal, SC Braga, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa, Jumat (13/3) dini hari WIB. Ini merupakan pertemuan perdana kedua tim di kompetisi resmi, yang sekaligus menjadi panggung bagi dua tim berstatus kuda hitam paling konsisten di kancah Eropa musim ini.

Ferencvaros melangkah ke babak ini setelah perjuangan dramatis menyingkirkan Ludogorets dengan agregat 3-2 di babak playoff. Di bawah asuhan Robbie Keane, tim berjuluk The Greens ini bertransformasi menjadi kekuatan yang menakutkan saat bermain di kandang. Mereka tercatat belum terkalahkan dalam sembilan laga kandang terakhir di kompetisi Eropa.

Analisis Kekuatan Tim

SC Braga datang dengan modal kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Carlos Vicens ini lolos otomatis ke 16 besar setelah mengamankan posisi keenam di fase liga. Rekor tandang Braga musim ini pun terbilang impresif; mereka belum tersentuh kekalahan dalam tujuh lawatan terakhir di Liga Europa.

Namun, Braga menghadapi tantangan besar dengan absennya kreator serangan utama mereka, Rodrigo Zalazar, akibat sanksi akumulasi kartu. Tanpa Zalazar, beban kreativitas akan beralih ke pundak pemain veteran Joao Moutinho dan kapten tim Ricardo Horta.

Vicens diperkirakan tetap setia dengan formasi tiga bek yang memberikan keseimbangan antara transisi cepat dan stabilitas pertahanan.

Fakta Pertandingan Lokasi: Groupama Arena, Budapest, Hungaria.

Groupama Arena, Budapest, Hungaria. Waktu: Jumat, 13 Maret 2026, pukul 03.00 WIB.

Jumat, 13 Maret 2026, pukul 03.00 WIB. Status: Pertemuan pertama sepanjang sejarah kedua klub.

Statistik Kunci dan Head to Head

Meskipun Braga memiliki nilai pasar skuad yang lebih tinggi, Ferencvaros menunjukkan efektivitas luar biasa di lini depan. Berikut adalah perbandingan statistik kedua tim di kompetisi Eropa musim ini:

Kategori Ferencvaros SC Braga Gol Memasukkan 15 24 Kebobolan 13 5 Clean Sheets 2 6 Akurasi Operan 81.5% 83.8%

Prediksi Jalannya Laga

Ferencvaros diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal memanfaatkan atmosfer panas Groupama Arena. Skema 4-2-3-1 milik Keane akan menguji disiplin lini belakang Braga yang baru kebobolan lima gol sepanjang fase grup. Tanpa Zalazar, Braga kemungkinan akan bermain lebih pragmatis dan mengandalkan serangan balik melalui kecepatan Ricardo Horta.

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dengan produktivitas gol yang cukup tinggi, mengingat rekor kandang Ferencvaros yang selalu mencetak minimal dua gol dalam lima laga terakhir mereka.

