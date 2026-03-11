Preview Liga Europa: Panathinaikos vs Real Betis, Ujian Mental di Athena

Headline
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di babak 16 besar Liga Europa saat Panathinaikos menjamu Real Betis di Athens Olympic Stadium pada Jumat (13/3/2026) dini hari WIB. Laga ini menjadi panggung adu taktik dua pelatih veteran, Rafael Benitez di kubu tuan rumah dan Manuel Pellegrini di tim tamu.
Tuan rumah Panathinaikos harus memutar otak karena kehilangan hampir separuh kekuatan intinya. Tiga pemain kunci, yakni Anastasios Bakasetas, Javi Hernandez, dan Ahmed Touba, dipastikan absen karena sanksi larangan bertanding.
Selain itu, daftar cedera mereka sangat panjang, termasuk bomber Cyriel Dessers dan bek tangguh Sverrir Ingi Ingason.
Real Betis pun setali tiga uang. Kreativitas lini tengah mereka tergerus setelah Isco dan Giovani Lo Celso dipastikan menepi karena cedera otot. Pellegrini kemungkinan besar akan mengandalkan Antony dan Pablo Fornals untuk membongkar pertahanan rapat tim asal Yunani tersebut.
Stadion: Athens Olympic Stadium, Athena, Yunani
Lafont; Katris, Jedvaj, Schenkeveld; Calabria, Renato Sanches, Cerin, Mladenovic; Pellistri, Djuricic; Jeremejeff.
Rui Silva; Bellerin, Pezzella, Natan, Perraud; Marc Roca, Johnny Cardoso; Fornals, Antony, Abde Ezzalzouli; Chimy Avila.
|Kategori
|Panathinaikos
|Real Betis
|Performa (5 Laga Terakhir)
|W-W-W-D-D
|L-D-L-W-D
|Rata-rata Gol/Laga
|2.1
|1.2
|Clean Sheet (10 Laga)
|3
|1
Melihat performa domestik yang solid, Panathinaikos diunggulkan untuk setidaknya mengamankan hasil imbang. Namun, kualitas skuad Betis yang lebih merata diprediksi akan menyulitkan tuan rumah. Prediksi Media Indonesia: Panathinaikos 1-1 Real Betis.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
