Preview Celta Vigo vs Lyon: Misi Kejutan Los Celestes di Balaidos

STADION Abanca-Balaidos akan menjadi saksi bentrokan sengit antara wakil Spanyol, Celta Vigo, melawan raksasa Prancis, Olympique Lyonnais, pada Jumat (13/3) dini hari WIB. Pertandingan ini menandai kembalinya Celta ke fase gugur kompetisi Eropa sejak musim 2016/17, sementara Lyon bertekad menebus kegagalan domestik mereka dengan prestasi di kancah kontinental.

Analisis Taktik: Kolektivitas vs Dominasi

Claudio Giraldez telah mengubah Celta Vigo menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan di kandang. Mengandalkan skema tiga bek, mereka sangat fleksibel dalam melakukan transisi dari bertahan ke menyerang.

Williot Swedberg menjadi pemain kunci yang sering muncul sebagai pemecah kebuntuan dari lini kedua.

Lyon, di bawah Paulo Fonseca, lebih mengandalkan penguasaan bola yang dominan. Dengan rata-rata 62% penguasaan bola di fase grup, Lyon akan mencoba mendikte permainan sejak menit awal.

Absennya beberapa pemain sayap kreatif akibat cedera mungkin akan memaksa Fonseca untuk lebih mengandalkan tusukan dari bek sayap mereka seperti Hateboer dan Abner.

Informasi Pertandingan:

Waktu: Jumat, 13 Maret 2026 dini hari WIB

Venue: Estadio Abanca-Balaidos, Vigo

Wasit: Akan Diumumkan

Statistik Head-to-Head

Kategori Celta Vigo Lyon Kemenangan Terakhir 2-1 (vs PAOK) 1-1 (vs Paris FC) Clean Sheets (UEL) 3 4 Gol per Pertandingan 1.8 2.2

Prediksi Jalannya Pertandingan

Celta Vigo diprediksi akan bermain sedikit lebih menunggu dan memanfaatkan serangan balik cepat melalui sisi sayap. Kecepatan Borja Iglesias dalam menahan bola akan sangat krusial untuk memberikan ruang bagi Iago Aspas. Di sisi lain, Lyon akan mencoba mengontrol lini tengah melalui Corentin Tolisso untuk meredam agresivitas tuan rumah.

Mengingat ini adalah leg pertama, kedua tim kemungkinan besar akan bermain sedikit berhati-hati. Namun, catatan gol kedua tim menunjukkan bahwa skor kacamata sangat jarang terjadi bagi kedua kesebelasan musim ini.

