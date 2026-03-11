Preview Liga Europa: Genk vs Freiburg, Pertarungan Sengit di Cegeka Arena

Headline
KRC Genk bersiap menjamu SC Freiburg di Cegeka Arena, Jumat (13/3) dini hari WIB, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi bentrokan antara gaya menyerang tuan rumah melawan kedisiplinan taktis tamu dari Bundesliga.
Nicky Hayen dapat bernapas lega dengan kembalinya Bryan Heynen. Gelandang berpengalaman ini akan menjadi kunci untuk mengontrol tempo permainan.
Lini depan Genk sedang dalam performa tajam, terutama Daan Heymans yang telah mengoleksi 4 gol di kompetisi ini. Namun, mereka harus mewaspadai celah di lini pertahanan yang seringkali terbuka saat asyik menyerang.
Julian Schuster harus memutar otak untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Maximilian Eggestein di lini tengah. Patrick Osterhage kemungkinan besar akan dipasang sejak menit awal.
Di lini depan, Vincenzo Grifo tetap menjadi ancaman utama melalui pergerakan dari sisi kiri dan eksekusi bola mati yang mematikan.
Freiburg butuh hasil positif di Belgia untuk menjaga peluang mereka lolos ke perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.
|Posisi
|KRC Genk (4-2-3-1)
|SC Freiburg (4-2-3-1)
|Kiper
|Lawal
|Atubolu
|Belakang
|El Ouahdi, Sadick, Smets, Ditu
|Treu, Ginter, Ogbus, Gunter
|Tengah
|Heynen, Sattlberger
|Osterhage, Manzambi
|Sayap/Playmaker
|Karetsas, Ito, Heymans
|Beste, Suzuki, Grifo
|Depan
|Mirisola
|Matanovic
Genk memiliki keunggulan fisik dan dukungan atmosfer Cegeka Arena yang biasanya sangat intimidatif di malam Eropa. Sebaliknya, Freiburg mungkin akan bermain lebih pragmatis demi mengincar hasil imbang atau setidaknya satu gol tandang. Pertandingan diprediksi akan berjalan terbuka di babak kedua.
Prediksi Media Indonesia: Genk 2-1 Freiburg
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
