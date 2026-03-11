Preview VfB Stuttgart vs FC Porto: Misi Die Schwaben Redam Dragoes di MHPArena

Laga leg pertama 16 besar Liga Europa antara VfB Stuttgart dan FC Porto(chatgpt)

PANGGUNG Eropa kembali bergemuruh di Kota Stuttgart saat VfB Stuttgart bersiap menjamu raksasa Portugal, FC Porto, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2025/2026. Pertandingan yang akan berlangsung di MHPArena pada Jumat (13/3) dini hari WIB ini menandai pertemuan kompetitif pertama antara kedua klub.

Stuttgart melangkah ke babak ini setelah melewati hadangan Celtic di babak play-off dengan agregat 4-2. Anak asuh Sebastian Hoeness menunjukkan performa menyerang yang cair, dipimpin oleh kreativitas Angelo Stiller di lini tengah. Di sisi lain, FC Porto datang dengan status unggulan namun sedang dihantam badai cedera serius di lini depan.

Kompetisi: Liga Europa 2025/2026 (Leg 1 Babak 16 Besar)

Stadion: MHPArena

Kota: Stuttgart, Jerman

Waktu: Jumat 13 Maret 2026 dini hari WIB

Analisis Taktik: Ujian Tanpa Ujung Tombak

Sebastian Hoeness diperkirakan tetap setia dengan pakem 4-2-3-1. Kunci permainan Stuttgart terletak pada kemampuan Angelo Stiller dalam mendikte tempo. Dengan cederanya beberapa bek Porto, kecepatan Jamie Leweling akan menjadi senjata utama untuk mengeksploitasi celah di lini pertahanan lawan.

Sementara itu, pelatih Porto Francesco Farioli harus beradaptasi tanpa kehadiran Samu Omorodion dan Luuk de Jong yang absen hingga akhir musim. Porto kemungkinan besar akan mengandalkan Arda Guler dalam peran False Nine untuk menghubungkan lini tengah dengan kecepatan Pepe dan Galeno di sisi sayap.

Kabar Skuad & Prediksi Susunan Pemain

Tuan rumah masih tanpa Dan-Axel Zagadou dan Josha Vagnoman. Namun, kembalinya Bilal El Khannouss ke starting lineup memberikan dimensi serangan baru bagi Die Schwaben.

Kondisi Porto jauh lebih mengkhawatirkan. Selain kehilangan dua striker utama, bek Nehuen Perez juga diragukan tampil. Martim Fernandes yang sempat mengalami masalah gastroenteritis diharapkan bisa pulih tepat waktu.

VfB Stuttgart (4-2-3-1) FC Porto (4-3-3) Nubel (GK) Diogo Costa (GK) Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt Fernandes, Bednarek, Otavio, Moura Karazor, Stiller Varela, Gonzalez, Tiago Silva El Khannouss, Undav, Leweling Pepe, Arda Guler, Galeno Penyerang: Demirovic Penyerang: Arda Guler

Statistik Kunci

Stuttgart memenangkan 4 dari 5 laga kandang terakhir mereka di semua kompetisi.

Porto gagal memenangkan 3 laga tandang terakhir mereka di Liga Europa musim ini.

Ini merupakan pertemuan perdana kedua tim di kompetisi resmi UEFA.

Porto selalu mencetak gol dalam 5 dari 7 laga tandang terakhir mereka di liga domestik.

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat. Stuttgart akan mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal untuk mengamankan modal gol sebelum bertandang ke Estadio do Dragao pada leg kedua pekan depan.

