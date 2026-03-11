Preview Liga Europa: Nottingham Forest vs Midtjylland, Duel Dua Tim yang Terluka

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
NOTTINGHAM Forest akan menjamu wakil Denmark, FC Midtjylland, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 di City Ground, Jumat (13/3) dini hari WIB. Laga ini mengusung misi balas dendam bagi The Garibaldi setelah kekalahan menyakitkan di fase liga sebelumnya.
Skuad asuhan Vitor Pereira membawa modal positif dari kancah Eropa setelah sukses menyingkirkan Fenerbahce di babak play-off dengan agregat 4-2.
Meski performa mereka di Liga Primer Inggris sedang tidak stabil, Forest terbukti mampu tampil spartan saat bermain di hadapan pendukung sendiri dalam kompetisi kontinental.
Namun, Midtjylland bukanlah lawan sembarangan. Tim asuhan Mike Tullberg ini lolos otomatis ke babak 16 besar setelah finis di posisi ketiga klasemen fase liga, mengungguli banyak tim besar Eropa lainnya. Keunggulan fisik dan organisasi pertahanan yang rapat menjadi senjata utama tim tamu untuk mencuri poin di Inggris.
Forest dipastikan tampil tanpa bomber andalan Chris Wood dan bek berpengalaman Willy Boly yang masih berkutat dengan cedera lutut. Harapan lini depan akan bertumpu pada Igor Jesus, yang saat ini memimpin daftar top skor turnamen dengan 7 gol. Di lini tengah, kreativitas Morgan Gibbs-White akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan berlapis Midtjylland.
Sementara itu, Midtjylland datang tanpa top skor mereka, Franculino, yang mengalami cedera. Absennya Dario Osorio karena suspensi juga menjadi pukulan telak bagi kreativitas serangan mereka. Kendati demikian, kehadiran Aral Simsir yang tengah dalam performa puncak patut diwaspadai oleh lini belakang Forest.
|Statistik (UEL 25/26)
|Nottingham Forest
|FC Midtjylland
|Gol Dicetak
|19
|30
|Kebobolan
|9
|11
|Clean Sheets
|5
|7
Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson; Igor Jesus.
FC Midtjylland (3-4-2-1): Olafsson; Sorensen, Lee, Erlic; Mbabu, Billing, Bravo, Jensen; Simsir, Byskov; Brumado.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Preview leg pertama 16 besar Liga Europa antara KRC Genk vs SC Freiburg. Simak prediksi skor, berita tim, dan statistik kunci di Cegeka Arena.
Preview leg pertama 16 besar Liga Europa 2026 antara Ferencvaros vs SC Braga. Simak analisis taktik, kondisi pemain, dan statistik kunci di sini.
Analisis lengkap leg 1 babak 16 besar Liga Europa 2026 antara Celta Vigo vs Lyon. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
Preview leg pertama 16 besar Liga Europa antara VfB Stuttgart vs FC Porto. Simak prediksi susunan pemain, kabar cedera, dan analisis taktik di sini.
Laga ini menjadi panggung adu taktik dua pelatih veteran, Rafael Benitez di kubu tuan rumah dan Manuel Pellegrini di tim tamu.
Preview leg pertama 16 besar Liga Europa antara KRC Genk vs SC Freiburg. Simak prediksi skor, berita tim, dan statistik kunci di Cegeka Arena.
Preview leg pertama 16 besar Liga Europa 2026 antara Ferencvaros vs SC Braga. Simak analisis taktik, kondisi pemain, dan statistik kunci di sini.
Analisis lengkap leg 1 babak 16 besar Liga Europa 2026 antara Celta Vigo vs Lyon. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
Preview leg pertama 16 besar Liga Europa antara VfB Stuttgart vs FC Porto. Simak prediksi susunan pemain, kabar cedera, dan analisis taktik di sini.
Laga ini menjadi panggung adu taktik dua pelatih veteran, Rafael Benitez di kubu tuan rumah dan Manuel Pellegrini di tim tamu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved