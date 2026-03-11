Laga leg pertama 16 besar Liga Europa antara Nottingham Forest dan Midtjylland(chatgpt)

NOTTINGHAM Forest akan menjamu wakil Denmark, FC Midtjylland, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 di City Ground, Jumat (13/3) dini hari WIB. Laga ini mengusung misi balas dendam bagi The Garibaldi setelah kekalahan menyakitkan di fase liga sebelumnya.

Misi Balas Dendam di City Ground

Skuad asuhan Vitor Pereira membawa modal positif dari kancah Eropa setelah sukses menyingkirkan Fenerbahce di babak play-off dengan agregat 4-2.

Meski performa mereka di Liga Primer Inggris sedang tidak stabil, Forest terbukti mampu tampil spartan saat bermain di hadapan pendukung sendiri dalam kompetisi kontinental.

Baca juga : Preview Liga Europa: Nottingham Forest vs Midtjylland, Duel Dua Tim yang Terluka

Namun, Midtjylland bukanlah lawan sembarangan. Tim asuhan Mike Tullberg ini lolos otomatis ke babak 16 besar setelah finis di posisi ketiga klasemen fase liga, mengungguli banyak tim besar Eropa lainnya. Keunggulan fisik dan organisasi pertahanan yang rapat menjadi senjata utama tim tamu untuk mencuri poin di Inggris.

Kondisi Tim: Badai Cedera Hantam Kedua Kubu

Forest dipastikan tampil tanpa bomber andalan Chris Wood dan bek berpengalaman Willy Boly yang masih berkutat dengan cedera lutut. Harapan lini depan akan bertumpu pada Igor Jesus, yang saat ini memimpin daftar top skor turnamen dengan 7 gol. Di lini tengah, kreativitas Morgan Gibbs-White akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan berlapis Midtjylland.

Sementara itu, Midtjylland datang tanpa top skor mereka, Franculino, yang mengalami cedera. Absennya Dario Osorio karena suspensi juga menjadi pukulan telak bagi kreativitas serangan mereka. Kendati demikian, kehadiran Aral Simsir yang tengah dalam performa puncak patut diwaspadai oleh lini belakang Forest.

Baca juga : Preview Playoff Liga Europa: Fenerbahce vs Nottingham Forest, Ujian Berat Vitor Pereira di Neraka Istanbul

Statistik Kunci Nottingham Forest vs Midtjylland

Statistik (UEL 25/26) Nottingham Forest FC Midtjylland Gol Dicetak 19 30 Kebobolan 9 11 Clean Sheets 5 7

Prediksi Susunan Pemain

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson; Igor Jesus.

FC Midtjylland (3-4-2-1): Olafsson; Sorensen, Lee, Erlic; Mbabu, Billing, Bravo, Jensen; Simsir, Byskov; Brumado.

Prediksi Media Indonesia: Nottingham Forest 2-1 FC Midtjylland

Dukungan publik City Ground diprediksi akan memberikan energi tambahan bagi Forest untuk mengamankan kemenangan tipis sebagai modal berharga sebelum bertandang ke Denmark pekan depan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.