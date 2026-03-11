Preview Liga Europa: Bologna vs AS Roma, Duel All-Italian di Panggung Eropa

Headline
STASION Renato Dall'Ara akan menjadi saksi bisu bentrokan dua wakil Italia dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa, Jumat (13/3/2026) dini hari WIB.
Bologna dan AS Roma harus saling sikut demi satu tiket ke perempat final, ketika pemenang laga ini sudah ditunggu oleh pemenang antara Lille atau Aston Villa.
Bologna asuhan Vincenzo Italiano datang ke laga ini dengan catatan impresif di kompetisi Eropa. Sejak kekalahan dari Aston Villa di awal musim, I Rossoblu belum terkalahkan dalam sembilan laga beruntun di kancah kontinental. Hal ini menyamai rekor terbaik klub yang pernah diukir pada tahun 1967.
Meski baru saja menelan kekalahan pahit dari Hellas Verona di Serie A, Italiano optimis anak asuhnya bisa bangkit. Kembalinya Remo Freuler di lini tengah akan memberikan stabilitas yang dibutuhkan untuk meredam serangan balik Roma.
Di sisi lain, AS Roma, yang kini dilatih oleh Gian Piero Gasperini tengah menghadapi ujian berat. Badai cedera menghantam tim ibu kota, menyebabkan absennya nama-nama besar seperti Paulo Dybala, Artem Dovbyk, dan Matias Soule. Selain itu, lini belakang mereka juga keropos tanpa Gianluca Mancini yang terkena suspensi.
Kini, beban mencetak gol akan bertumpu sepenuhnya pada pundak Donyell Malen. Penyerang asal Belanda tersebut menjadi sinar terang bagi Roma setelah terpilih sebagai Pemain Terbaik Serie A bulan lalu berkat ketajamannya di depan gawang.
|Tim
|Prediksi Starting XI
|Bologna (4-2-3-1)
|Skorupski; Zortea, Lucumi, Casale, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
|AS Roma (3-4-2-1)
|Svilar; Celik, Ndicka, Ziolkowski; Rensch, Kone, Cristante, Tsimikas; Pellegrini, Venturino; Malen.
Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dengan tempo sedang. Mengingat kedua tim sangat mengenal gaya bermain satu sama lain di Serie A, kesalahan sekecil apa pun di lini belakang bisa menjadi penentu hasil akhir di leg pertama ini.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
