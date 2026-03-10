Preview Super League: PSIM Yogyakarta vs Persijap Jepara, Misi Laskar Mataram Putus Tren Seri di Kandang

Headline
PEKAN ke-25 Super League 2025/2026 akan menyajikan duel panas antara PSIM Yogyakarta melawan Persijap Jepara di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Rabu (11/3) malam. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat kedua tim memiliki kepentingan besar untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.
PSIM Yogyakarta saat ini bertengger di posisi kedelapan dengan koleksi 37 poin. Kemenangan menjadi harga mati bagi anak asuh Jean-Paul van Gastel jika ingin terus menempel ketat tim-tim di papan atas seperti Bhayangkara FC dan Persebaya Surabaya. Apalagi, ini merupakan laga kandang terakhir sebelum kompetisi memasuki jeda panjang menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Kabar baik datang bagi pendukung Laskar Mataram. Gelandang andalan sekaligus top skor tim, Ze Valente, sudah bisa kembali merumput setelah menjalani sanksi akumulasi kartu.
"Kembalinya Ze sangat penting bagi kreativitas lini tengah kami. Kami butuh kemenangan di kandang untuk memberikan kado bagi suporter sebelum jeda liga," ujar Van Gastel.
Namun, PSIM tidak boleh jemawa. Persijap Jepara yang dijuluki Laskar Kalinyamat datang dengan ambisi besar untuk menjauh dari zona degradasi. Saat ini, Persijap berada di peringkat ke-15 dengan 20 poin, hanya terpaut tipis dari zona merah. Meski harus kehilangan tiga pemain asingnya karena cedera dan sanksi, pelatih Mario Lemos tetap optimistis timnya bisa memberikan perlawanan.
Secara statistik head-to-head, dalam empat pertemuan terakhir kedua tim selalu berakhir dengan skor imbang. Kondisi ini membuat laga ke-5 diprediksi akan menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih layak meraih poin penuh. Dukungan ribuan Brajamusti di SSA akan menjadi faktor kunci bagi tuan rumah untuk mengamankan tiga poin krusial.
PSIM Yogyakarta (4-3-3): Cahya Supriadi; Franco Ramos, Samuel Christianson, Diaz Angga, Taufik Hidayat; Ze Valente, Muammar Khadafi, Adittia Gigis; Sugeng Efendi, Nermin Haljeta, Ari Maring.
Persijap Jepara (4-3-3): Rodrigo Moura; Fikron Afriyanto, Akbar Arjunsyah, Aly Ndom, Bhudiar Riza; Rizky Hidayat, Restu Kartiko, Indra Arya; Rangga Muslim, Prince Kallon, Fahmi Al Ayyubi.
Pertandingan ini dijadwalkan akan kick-off pada pukul 20.30 WIB dan disiarkan secara langsung melalui platform streaming resmi Super League.
