Preview Super League: Bali United vs Persijap Jepara, Misi Bangkit Serdadu Tridatu

LANJUTAN pekan ke-23 Super League 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara Bali United melawan Persijap Jepara di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Sabtu (28/2/2026) pukul 20.30 WIB. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah yang sedang mengalami krisis kemenangan di tengah sanksi pengosongan tribun.
Bali United, saat ini, tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 29 poin. Anak asuh Johnny Jansen dibayangi rekor buruk setelah gagal menang dalam lima pertandingan terakhir.
Meski produktif di lini depan dengan torehan gol dari Irfan Jaya dan Thijmen Goppel, lini belakang mereka menjadi titik lemah yang sering dieksploitasi lawan.
Absennya dukungan suporter akibat sanksi kericuhan laga kontra Persija Jakarta beberapa waktu lalu diprediksi akan mengurangi tekanan bagi tim tamu.
"Kami harus fokus pada organisasi pertahanan. Bermain tanpa penonton bukan alasan untuk tidak tampil maksimal," ujar bek muda Bali United, Kadek Arel.
Berbanding terbalik dengan tuan rumah, Persijap Jepara, yang berada di posisi ke-16, justru sedang menunjukkan tren positif. Di bawah arahan Mario Lemos dan Divaldo Alves, mereka sukses memetik 9 poin dari 5 laga terakhir.
Langkah manajemen mendatangkan Yoo Jae-hoon sebagai pelatih kiper baru juga dianggap sebagai strategi jitu untuk memperkokoh benteng pertahanan.
Sosok Iker Guarrotxena dan Lucas Morelatto akan menjadi motor serangan utama Persijap untuk membongkar pertahanan Bali United yang sering melakukan blunder dalam beberapa laga terakhir.
|Kategori
|Bali United
|Persijap Jepara
|Posisi Klasemen
|11
|16
|Poin
|29
|18
|5 Laga Terakhir
|K-K-K-S-S
|M-K-M-K-M
Bali United (4-3-3): Ridho; Kadek Arel, Elias Dolah, Bagas Adi, Ricky Fajrin; Tim Receveur, Mitsuru Maruoka, Made Tito; Thijmen Goppel, Boris Kopitovic, Irfan Jaya.
Persijap Jepara (4-2-3-1): Sendri Johansyah; Tiri, Fikron, Bhudiar Riza, Borja Herrera; Aly Ndom, Ichsan Kurniawan; Lucas Morelatto, Iker Guarrotxena, Rizky Hidayat; Rosalvo.
