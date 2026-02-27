Preview Super League: Bali United vs Persijap Jepara, Misi Bangkit Serdadu Tridatu

Laga Super League antara Bali United dan Persijap Jepara(chatgpt)

LANJUTAN pekan ke-23 Super League 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara Bali United melawan Persijap Jepara di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Sabtu (28/2/2026) pukul 20.30 WIB. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah yang sedang mengalami krisis kemenangan di tengah sanksi pengosongan tribun.

Kondisi Tim: Bali United di Titik Nadir

Bali United, saat ini, tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 29 poin. Anak asuh Johnny Jansen dibayangi rekor buruk setelah gagal menang dalam lima pertandingan terakhir.

Meski produktif di lini depan dengan torehan gol dari Irfan Jaya dan Thijmen Goppel, lini belakang mereka menjadi titik lemah yang sering dieksploitasi lawan.

Baca juga : Preview Super League: PSIM Yogyakarta vs Bali United, Misi Memutus Tren Negatif di Stadion Sultan Agung

Absennya dukungan suporter akibat sanksi kericuhan laga kontra Persija Jakarta beberapa waktu lalu diprediksi akan mengurangi tekanan bagi tim tamu.

"Kami harus fokus pada organisasi pertahanan. Bermain tanpa penonton bukan alasan untuk tidak tampil maksimal," ujar bek muda Bali United, Kadek Arel.

Persijap Jepara: Momentum Kebangkitan Laskar Kalinyamat

Berbanding terbalik dengan tuan rumah, Persijap Jepara, yang berada di posisi ke-16, justru sedang menunjukkan tren positif. Di bawah arahan Mario Lemos dan Divaldo Alves, mereka sukses memetik 9 poin dari 5 laga terakhir.

Baca juga : Preview Super League: Bali United vs Persija Jakarta, Misi Bangkit di Kapten I Wayan Dipta

Langkah manajemen mendatangkan Yoo Jae-hoon sebagai pelatih kiper baru juga dianggap sebagai strategi jitu untuk memperkokoh benteng pertahanan.

Sosok Iker Guarrotxena dan Lucas Morelatto akan menjadi motor serangan utama Persijap untuk membongkar pertahanan Bali United yang sering melakukan blunder dalam beberapa laga terakhir.

Statistik Pertandingan Kategori Bali United Persijap Jepara Posisi Klasemen 11 16 Poin 29 18 5 Laga Terakhir K-K-K-S-S M-K-M-K-M

Head-to-Head (H2H)

19/10/2025: Persijap Jepara 1-2 Bali United (Super League)

(Super League) Pertemuan terakhir di Dipta menunjukkan keunggulan tipis Bali United, namun kondisi psikologis saat ini jauh berbeda.

Prediksi Susunan Pemain

Bali United (4-3-3): Ridho; Kadek Arel, Elias Dolah, Bagas Adi, Ricky Fajrin; Tim Receveur, Mitsuru Maruoka, Made Tito; Thijmen Goppel, Boris Kopitovic, Irfan Jaya.

Persijap Jepara (4-2-3-1): Sendri Johansyah; Tiri, Fikron, Bhudiar Riza, Borja Herrera; Aly Ndom, Ichsan Kurniawan; Lucas Morelatto, Iker Guarrotxena, Rizky Hidayat; Rosalvo.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

