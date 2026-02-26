Preview Super League: Persita Tangerang vs Madura United, Pembuktian Ketajaman Pendekar Cisadane

Headline
PERSITA Tangerang akan menjamu Madura United dalam lanjutan pekan ke-25 Super League 2025/2026 di Stadion Indomilk Arena, Kamis (26/2) malam WIB. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat kedua tim sedang membutuhkan poin penuh untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.
Persita Tangerang saat ini bertengger di posisi ke-6 klasemen dengan koleksi 35 poin. Pendekar Cisadane dikenal memiliki pertahanan yang sulit ditembus, terutama saat bermain di kandang. Namun, pelatih Fabio Lefundes harus memutar otak untuk meningkatkan daya gedor lini depannya yang sempat mandul di laga terakhir.
Sementara itu, Madura United masih tertahan di peringkat ke-14 dengan 20 poin. Laskar Sape Kerrab sedang dalam tren negatif dan sangat membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari ancaman zona degradasi.
Ketergantungan pada sosok Lulinha di lini serang menjadi tantangan tersendiri bagi Madura United jika sang pemain berhasil dimatikan oleh lawan.
Dalam lima pertemuan terakhir di kompetisi resmi, Madura United mendominasi dengan dua kemenangan, sementara tiga laga lainnya berakhir imbang. Persita belum pernah menang atas Madura United dalam dua musim terakhir, sebuah catatan yang ingin mereka patahkan di laga kali ini.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|24/08/2025
|Madura United vs Persita
|1-1
|06/03/2024
|Madura United vs Persita
|3-2
|01/09/2023
|Persita vs Madura United
|1-3
Persita Tangerang: Igor Rodrigues; M. Toha, Javlon Guseynov, Kozubaev, M. Jardel; Bae Sin-yeong, Ahmad Fahid, Pablo Ganet; Rayco Rodriguez, Aleksa Andrejic, Hokky Caraka.
Madura United: Miswar Saputra; Koko Ari, Pedro Monteiro, Ruxi, Novan Sasongko; Jordy Wehrmann, Kerim Palic, Iran Junior; Lulinha, Fransiskus Alesandro, Emaxwell Souza.
Prediksi Media Indonesia: Persita Tangerang 1-0 Madura United. Faktor kandang dan soliditas pertahanan Persita diprediksi akan menjadi pembeda dalam laga yang berjalan ketat ini.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
