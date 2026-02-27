Preview Super League: PSBS Biak vs PSIM Yogyakarta, Duel Krusial di Maguwoharjo

Laga Super League antara PSB Biak dan PSIM Yogyakarta(chatgpt)

PEKAN ke-23 Super League 2025/2026 akan menghadirkan laga sengit antara PSBS Biak menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Jumat (27/2/2026) malam. Duel ini menjadi pembuktian bagi kedua tim yang sama-sama tengah berpuasa kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Kondisi Terkini Kedua Tim

PSBS Biak, saat ini, tertahan di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 18 poin. Tim asuhan Marian Mihail sangat membutuhkan kemenangan untuk keluar dari ancaman zona merah.

Masalah konsistensi di lini belakang menjadi pekerjaan rumah besar setelah mereka gagal menjaga clean sheet dalam lima laga kandang terakhir.

Di sisi lain, PSIM Yogyakarta berada di posisi ke-9 dengan 33 poin. Meski secara posisi lebih aman, Laskar Mataram belum menunjukkan performa impresif di putaran kedua.

Pelatih Jean-Paul van Gastel mengeluhkan jadwal yang sangat mepet, di mana timnya hanya memiliki waktu pemulihan yang sangat singkat sebelum bertolak ke Sleman.

Rekor Pertemuan (Head-to-Head)

Pertemuan kedua tim selalu berlangsung ketat dan sering berakhir tanpa pemenang. Berikut adalah catatan lima pertemuan terakhir:

Tanggal Pertandingan Skor 29/12/2025 PSIM vs PSBS 2-2 15/09/2019 PSBS vs PSIM 1-0 14/07/2019 PSIM vs PSBS 1-0 05/09/2018 PSIM vs PSBS 1-1 06/05/2018 PSBS vs PSIM 0-0

Prediksi Susunan Pemain

PSBS Biak (4-3-3)

Mario Londok; Nurhidayat Haji Haris, Julian Velazquez, Donni Monim, Marckho Sandy; Jonata Machado, Williams Lugo, Muhammad Tahir; Beto Goncalves, Alexsandro Perreira, Armando Oropa.

PSIM Yogyakarta (4-2-3-1)

Harlan Suardi; Samuel Christianson, Yusaku Yamadera, Sunny Aim, Adittia Gigis; Muammar Khadafi, Rio Hardiawan; Pedrinho, Saldi Amiruddin, Arya Gerryan; Rafinha.

Informasi Pertandingan:

Lokasi: Stadion Maguwoharjo, Sleman (Tanpa Penonton)

Waktu Kick-off: Jumat, 27 Februari 2026, 20.30 WIB

Live: Indosiar & Vidio

