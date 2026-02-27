Preview Super League: PSBS Biak vs PSIM Yogyakarta, Duel Krusial di Maguwoharjo

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEKAN ke-23 Super League 2025/2026 akan menghadirkan laga sengit antara PSBS Biak menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Jumat (27/2/2026) malam. Duel ini menjadi pembuktian bagi kedua tim yang sama-sama tengah berpuasa kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.
PSBS Biak, saat ini, tertahan di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 18 poin. Tim asuhan Marian Mihail sangat membutuhkan kemenangan untuk keluar dari ancaman zona merah.
Masalah konsistensi di lini belakang menjadi pekerjaan rumah besar setelah mereka gagal menjaga clean sheet dalam lima laga kandang terakhir.
Di sisi lain, PSIM Yogyakarta berada di posisi ke-9 dengan 33 poin. Meski secara posisi lebih aman, Laskar Mataram belum menunjukkan performa impresif di putaran kedua.
Pelatih Jean-Paul van Gastel mengeluhkan jadwal yang sangat mepet, di mana timnya hanya memiliki waktu pemulihan yang sangat singkat sebelum bertolak ke Sleman.
Pertemuan kedua tim selalu berlangsung ketat dan sering berakhir tanpa pemenang. Berikut adalah catatan lima pertemuan terakhir:
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|29/12/2025
|PSIM vs PSBS
|2-2
|15/09/2019
|PSBS vs PSIM
|1-0
|14/07/2019
|PSIM vs PSBS
|1-0
|05/09/2018
|PSIM vs PSBS
|1-1
|06/05/2018
|PSBS vs PSIM
|0-0
Mario Londok; Nurhidayat Haji Haris, Julian Velazquez, Donni Monim, Marckho Sandy; Jonata Machado, Williams Lugo, Muhammad Tahir; Beto Goncalves, Alexsandro Perreira, Armando Oropa.
Harlan Suardi; Samuel Christianson, Yusaku Yamadera, Sunny Aim, Adittia Gigis; Muammar Khadafi, Rio Hardiawan; Pedrinho, Saldi Amiruddin, Arya Gerryan; Rafinha.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Simak preview laga West Ham United vs Brentford di putaran kelima Piala FA 2026. Prediksi susunan pemain, H2H, dan jadwal siaran langsung di London Stadium.
Preview mendalam laga Lazio vs Sassuolo di Serie A 2026. Analisis performa, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stadio Olimpico.
Laga ini menjadi momentum penting bagi Espanyol untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.
PSBS Biak menjamu Semen Padang di pekan ke-25 Liga 1 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan link live streaming laga hidup mati zona merah.
Simak preview lengkap Mallorca vs Real Sociedad di La Liga 2026. Analisis kekuatan tim, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Son Moix.
Preview lengkap Leeds United vs Manchester City di Liga Inggris 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik H2H di Elland Road.
PSBS Biak menjamu Semen Padang di pekan ke-25 Liga 1 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan link live streaming laga hidup mati zona merah.
Bali United menjamu Persijap Jepara di Super League 2026 tanpa penonton. Mampukah Serdadu Tridatu putus tren negatif atau Laskar Kalinyamat beri kejutan?
Preview lengkap Persita Tangerang vs Madura United di BRI Super League 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan jadwal pertandingan terbaru.
Rekor kandang Persib musim ini sangat impresif, dengan menyapu bersih 11 pertandingan di GBLA dengan kemenangan.
Borneo FC menjamu Arema FC di Stadion Segiri. Simak preview, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci laga pekan ke-23 Super League 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved