Preview Super League: Persis Solo vs Bali United, Misi Bangkit Laskar Sambernyawa di Manahan

PEKAN ke-25 Super League 2025/2026 akan ditutup dengan duel panas antara Persis Solo melawan Bali United di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis (12/3/2026). Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 20.30 WIB ini menjadi laga hidup-mati bagi tuan rumah yang masih terdampar di dasar klasemen.
Persis Solo saat ini menempati posisi ke-18 dengan raihan 17 poin. Pelatih anyar mereka, Ong Kim Swee, dituntut untuk segera memutus tren negatif. Dalam sesi latihan terakhir, Ong Kim Swee menekankan pada skema serangan balik cepat dan efektivitas penyelesaian akhir melalui tendangan jarak jauh untuk membongkar pertahanan lawan.
Tim tamu, Bali United, datang dengan modal berharga setelah menang 4-3 atas Arema FC. Kemenangan tersebut mengakhiri puasa kemenangan Serdadu Tridatu dalam lima laga sebelumnya. Pelatih Johnny Jansen diprediksi tetap mengandalkan Teppei Yachida yang tampil gemilang dengan dua golnya di laga terakhir.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|23/11/2025
|Bali United vs Persis Solo
|0-0
|06/03/2025
|Persis Solo vs Bali United
|2-2
|27/10/2024
|Bali United vs Persis Solo
|3-0
|29/02/2024
|Bali United vs Persis Solo
|3-2
|19/08/2023
|Persis Solo vs Bali United
|3-1
Persis Solo: Gianluca Pandeynuwu; Eky Taufik, Eduardo Kunde, Rian Miziar, Giovani Numberi; Sutanto Tan, Gonzalo Andrada, Sho Yamamoto; Althaf Indie, Karim Rossi, Moussa Sidibe.
Bali United: Adilson Maringa; Made Andhika, Kadek Arel, Brandon Wilson, Ricky Fajrin; Mitsuru Maruoka, Made Tito, Kadek Agung; Irfan Jaya, Everton Nascimento, Privat Mbarga.
