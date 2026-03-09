Preview Super League: PSBS Biak vs Semen Padang, Misi Bangkit Badai Pasifik vs Debut Imran Nahumarury

Laga Super League antara PSBS Biak dan Semen Padang(chatgpt)

PERTEMPURAN sengit di zona merah akan tersaji dalam lanjutan pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026. PSBS Biak dijadwalkan menjamu Semen Padang FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (9/3/2026) pukul 20.30 WIB. Laga ini menjadi momentum krusial bagi kedua tim yang saat ini terjebak di papan bawah klasemen.

Misi Keluar dari Zona Merah

PSBS Biak, saat ini, menempati peringkat ke-16 klasemen Super League dengan koleksi 18 poin. Tim berjuluk Badai Pasifik ini sedang mengalami penurunan performa setelah hanya mampu meraih satu poin dari lima pertandingan terakhirnya. Meski begitu, pelatih Marian Mihail tetap optimis anak asuhnya bisa bangkit.

Di sisi lain, Semen Padang datang dengan motivasi baru setelah menunjuk Imran Nahumarury sebagai pelatih kepala menggantikan Dejan Antonic. Kabau Sirah yang kini berada di posisi juru kunci (peringkat 18) dengan 17 poin, wajib mencuri kemenangan jika ingin menyalip PSBS dan menjaga asa bertahan di Liga 1.

Kabar Tim: Semen Padang dipastikan tampil tanpa kapten utama mereka, Angelo Meneses, yang tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke Sleman. Sementara PSBS Biak kemungkinan besar akan melakukan rotasi di lini tengah untuk menjaga kebugaran pemain.

Prediksi Susunan Pemain

PSBS Biak (3-5-2): Kadu Monteiro; Nurhidayat Haris, Hwang Myung-hyun, Sandro Embalo; Heri Susanto, Eduardo Barbosa, Yano Putra, Nelson Alom, Pablo Andrede; Ruyery Blanco, Luquinhas.

Semen Padang (4-2-3-1): Arthur Augusto; Ravy Tsouka, Jaime Giraldo, Kim Min-gyu, Zidane Afandi; Boubakary Diarra, Ripal Wahyudi; Maicon Silva, Kianz Froese, Firman Juliansyah; Diego Mauricio.

Statistik Pertandingan

Aspek Detail Head to Head (5 Laga) PSBS 4 Menang, 1 Seri Pemain Kunci Ruyery Blanco (PSBS), Diego Mauricio (SPFC) Lokasi Laga Stadion Maguwoharjo, Sleman

Melihat rekor pertemuan yang lebih memihak tuan rumah dan ketajaman Ruyery Blanco di lini depan, PSBS Biak sedikit lebih diunggulkan. Namun, efek pelatih baru di kubu Semen Padang bisa menjadi kejutan yang patut diwaspadai oleh barisan pertahanan Badai Pasifik.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.