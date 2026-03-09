Preview Super League: PSBS Biak vs Semen Padang, Misi Bangkit Badai Pasifik vs Debut Imran Nahumarury

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERTEMPURAN sengit di zona merah akan tersaji dalam lanjutan pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026. PSBS Biak dijadwalkan menjamu Semen Padang FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (9/3/2026) pukul 20.30 WIB. Laga ini menjadi momentum krusial bagi kedua tim yang saat ini terjebak di papan bawah klasemen.
PSBS Biak, saat ini, menempati peringkat ke-16 klasemen Super League dengan koleksi 18 poin. Tim berjuluk Badai Pasifik ini sedang mengalami penurunan performa setelah hanya mampu meraih satu poin dari lima pertandingan terakhirnya. Meski begitu, pelatih Marian Mihail tetap optimis anak asuhnya bisa bangkit.
Di sisi lain, Semen Padang datang dengan motivasi baru setelah menunjuk Imran Nahumarury sebagai pelatih kepala menggantikan Dejan Antonic. Kabau Sirah yang kini berada di posisi juru kunci (peringkat 18) dengan 17 poin, wajib mencuri kemenangan jika ingin menyalip PSBS dan menjaga asa bertahan di Liga 1.
PSBS Biak (3-5-2): Kadu Monteiro; Nurhidayat Haris, Hwang Myung-hyun, Sandro Embalo; Heri Susanto, Eduardo Barbosa, Yano Putra, Nelson Alom, Pablo Andrede; Ruyery Blanco, Luquinhas.
Semen Padang (4-2-3-1): Arthur Augusto; Ravy Tsouka, Jaime Giraldo, Kim Min-gyu, Zidane Afandi; Boubakary Diarra, Ripal Wahyudi; Maicon Silva, Kianz Froese, Firman Juliansyah; Diego Mauricio.
|Aspek
|Detail
|Head to Head (5 Laga)
|PSBS 4 Menang, 1 Seri
|Pemain Kunci
|Ruyery Blanco (PSBS), Diego Mauricio (SPFC)
|Lokasi Laga
|Stadion Maguwoharjo, Sleman
Melihat rekor pertemuan yang lebih memihak tuan rumah dan ketajaman Ruyery Blanco di lini depan, PSBS Biak sedikit lebih diunggulkan. Namun, efek pelatih baru di kubu Semen Padang bisa menjadi kejutan yang patut diwaspadai oleh barisan pertahanan Badai Pasifik.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Simak preview laga West Ham United vs Brentford di putaran kelima Piala FA 2026. Prediksi susunan pemain, H2H, dan jadwal siaran langsung di London Stadium.
Preview mendalam laga Lazio vs Sassuolo di Serie A 2026. Analisis performa, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stadio Olimpico.
Laga ini menjadi momentum penting bagi Espanyol untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.
Simak preview lengkap Mallorca vs Real Sociedad di La Liga 2026. Analisis kekuatan tim, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Son Moix.
Preview lengkap Leeds United vs Manchester City di Liga Inggris 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik H2H di Elland Road.
Bali United menjamu Persijap Jepara di Super League 2026 tanpa penonton. Mampukah Serdadu Tridatu putus tren negatif atau Laskar Kalinyamat beri kejutan?
Simak preview laga BRI Super League 2026 antara PSBS Biak vs PSIM Yogyakarta. Analisis H2H, prediksi pemain, dan jadwal siaran langsung di sini.
Preview lengkap Persita Tangerang vs Madura United di BRI Super League 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan jadwal pertandingan terbaru.
Rekor kandang Persib musim ini sangat impresif, dengan menyapu bersih 11 pertandingan di GBLA dengan kemenangan.
Borneo FC menjamu Arema FC di Stadion Segiri. Simak preview, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci laga pekan ke-23 Super League 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved